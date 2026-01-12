Nam thanh niên dùng dao cướp tiền của một phụ nữ bán bánh bèo 12/01/2026 10:14

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ thanh niên dùng dao đe dọa, cướp tiền của một phụ nữ bán bánh bèo.

Ngày 12-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm dùng dao khống chế, cướp tiền của phụ nữ bán bánh bèo.

Nghi phạm cướp tiền của phụ nữ bán bánh bèo tại công an. Ảnh: S.Đ

Nghi phạm bị tạm giữ là Nguyễn Kim Quang (29 tuổi), ngụ xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk. Quang bị tạm giữ để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng 5-1, chị Nguyễn Thị Trúc Lanh (28 tuổi, ngụ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) đi bán bánh bèo.

Khi di chuyển qua địa bàn thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk, chị Lanh bị một thanh niên chạy xe máy áp sát, dùng dao khống chế, cướp số tiền 150.000 đồng cùng một điện thoại di động iPhone 8 Plus.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera, tổ chức rà soát, khoanh vùng nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được và bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Kim Quang.