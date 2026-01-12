Triệt phá đường dây chứa mại dâm núp bóng spa tại trung tâm TP.HCM 12/01/2026 10:05

Ngày 12-1-2026, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ triệt phá đường dây chứa mại dâm quy mô lớn núp bóng các cơ sở spa tại địa bàn trung tâm.

Công an phường Bến Thành vừa triệt phá đường dây chứa mại dâm hoạt động tinh vi, có tổ chức. Ảnh: CA

Trước đó, tối 23-12-2025, Công an phường Bến Thành (quận 1 cũ), TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra bốn cơ sở spa, massage trên địa bàn phường tại các tuyến đường Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá đường dây chứa mại dâm hoạt động tinh vi, có tổ chức.

Qua công tác điều tra, cơ quan Công an xác định CTB Phượng (54 tuổi) là người đứng sau điều hành nhiều cơ sở spa này. Phượng lợi dụng danh nghĩa dịch vụ làm đẹp để tổ chức hoạt động mua bán dâm.

Để vận hành đường dây, Phượng phân công nhân viên quản lý, thu ngân thực hiện các nhiệm vụ thu tiền vé, nhận thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản từ khách.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó có khách là người nước ngoài. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và tiền liên quan đến hành vi phạm pháp.

Hiện những người liên quan đã bị xử lý theo quy định. Việc triệt phá đường dây này góp phần làm trong sạch địa bàn du lịch trung tâm, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh.