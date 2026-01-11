Khởi tố 1 phụ nữ ở Nghệ An lợi dụng các quyền tự do dân chủ 11/01/2026 22:25

(PLO)- Hồ Thị Hải (trú tỉnh Nghệ An) đã bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tối 11-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Thị Hải (45 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Hồ Thị Hải.

Ngày 11-1, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và VKSND tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt bị can Hải để tạm giam. Qua khám xét chỗ ở của Hải, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi của Hải.

Theo cơ quan An ninh điều tra, bước đầu bị can Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.