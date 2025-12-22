Công an An Giang bắt bị can cho vay lãi nặng thu lợi hơn 1,2 tỉ đồng 22/12/2025 19:52

(PLO)- Công an An Giang xác định bị can Trọng cho vay với lãi suất 1-2%/ngày, tương đương 365-730%/năm, cao gấp 18 đến 36,5 lần mức lãi suất tối đa theo quy định.

Tối 22-12, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam bị can Nguyễn Công Trọng (25 tuổi, quê quán tỉnh Ninh Bình) để điều tra tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị can Nguyễn Công Trọng bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: VĂN VŨ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện Trọng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nên mời về trụ sở làm việc. Qua xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an xác định từ tháng 5-2024 đến tháng 4-2025, Trọng đã cho anh VNT. (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) vay tiền dưới hình thức “tiền góp ngày” và “tiền đứng”.

Trong đó, lãi suất cho vay từ 1-2%/ngày, tương đương 365-730%/năm, cao gấp 18 đến 36,5 lần mức lãi suất tối đa theo quy định. Kết quả điều tra ban đầu, tổng số tiền lãi bị can Trọng đã thu trên hơn một 1 tỉ đồng và thu trái pháp luật “phí dịch vụ” khoảng 243,8 triệu đồng. Trong đó, số tiền lãi được phép thu theo quy định hơn 45,3 triệu đồng và số tiền thu lợi bất chính trên 1,2 tỉ đồng.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.