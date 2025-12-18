CSGT An Giang bắt quả tang 7 phương tiện thủy vận chuyển trái phép đất mặt 18/12/2025 10:42

(PLO)- Làm việc với lực lượng Công an tỉnh An Giang, những người điều khiển phương tiện thừa nhận đang vận chuyển đất mặt không hóa đơn, chứng từ từ xã Kiên Lương về giao cho các lò gạch trên địa bàn xã Nhơn Mỹ.

Ngày 18-12, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cho hay đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang hai vụ phương tiện thủy vận chuyển khoáng sản (đất mặt) không hoá đơn chứng từ.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang bắt quả tang hai vụ với bảy phương tiện thủy đang vận chuyển trái phép đất mặt. Ảnh:TT

Trước đó, trưa 17-12, trong lúc tuần tra kiểm soát trên kênh Mặc Cần Dưng, (thuộc thủy phận xã Bình Hòa), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phát hiện bảy phương tiện thủy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên bảy phương tiện đang vận chuyển khoảng 300m3 khoáng sản là đất mặt.

Làm việc với lực lượng chức năng, những người điều khiển phương tiện thừa nhận đang vận chuyển đất từ xã Kiên Lương về giao cho các lò gạch trên địa bàn xã Nhơn Mỹ. Toàn bộ số đất mặt trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác đã phối hợp Công an xã tiến hành lập biên bản sự việc. Vụ việc được bàn giao cho Công an xã Bình Hòa tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.