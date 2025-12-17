Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng 17/12/2025 22:56

(PLO)- Bị can Hửu đã đưa ra thông tin gian dối còn thiếu 1,1 tỉ đồng để mua đất, tuy nhiên, sau khi mượn được tiền, Hửu đã chi trả nợ cho người khác.

Tối 17-12, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Phạm Chí Hửu (29 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, TP Cần Thơ), để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Chí Hửu bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, Hửu và bà HKL (ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), đều là nhân viên của một ngân hàng thương mại. Do cần tiền để trả nợ, Hửu đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của bà L.

Cụ thể, Hửu đưa ra thông tin gian dối rằng còn thiếu 1,1 tỉ đồng để một mua lô đất trên đường đường Trần Huy Liệu, phường Rạch Giá. Để tạo lòng tin, Hửu nhờ người thân đến UBND xã Trung Hưng (TP Cần Thơ) làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, với mục đích “bổ sung hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

Đồng thời, Hửu sử dụng hình ảnh bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do một người môi giới gửi qua Zalo, rồi chuyển tiếp cho bà L nhằm làm tài sản bảo đảm cho việc vay mượn. Sau khi nhận 1,1 tỉ đồng từ bà K, Hửu đã sử dụng để chi trả các khoản nợ cá nhân.

Trong thời gian vay mượn, Hửu vẫn khẳng định với bà L việc mượn tiền là để mua lô đất nêu trên. Sau đó, Hửu đưa ra các thông tin, như: Không thỏa thuận được giá mua đất, cho bạn mượn tiền… nhằm kéo dài thời gian và che giấu hành vi gian dối.

Phát hiện Hửu sử dụng tiền vay không đúng mục đích và cung cấp thông tin không đúng sự thật, bà L đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.