Biên phòng An Giang khởi tố bị can chở người xuất cảnh trái phép qua biên giới 24/11/2025 15:34

(PLO)- Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao bị can, tang vật và phương tiện liên quan vụ án qua Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 24-11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố Lê Văn Phúc (54 tuổi), để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đơn vị cũng đang hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao bị can, tang vật và phương tiện liên quan vụ án qua Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cán bộ đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình làm việc với Lê Văn Phúc. Ảnh: TIẾN VINH

Trước đó, ngày 17-11, tại khu vực ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình, (tỉnh An Giang), trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác do Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì phối hợp bắt quả tang Phúc đang dùng xe gắn máy chở người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Làm việc với lực lượng chức năng, Phúc khai nhận cuối tháng 10-2025, Phúc tình cờ gặp một người tên Hiếu ở quán cà phê đối diện cửa khẩu Khánh Bình.

Tại đây, Hiếu đề nghị Phúc chở khách qua Campuchia trái phép, với giá 300.000 đồng/khách và Phúc đồng ý. Những ngày sau đó, theo hướng dẫn của Hiếu, Phúc đã đưa đón trót lọt nhiều người vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.