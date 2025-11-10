An Giang: Đề nghị truy tố 2 bị can đánh bắt ở vùng biển nước ngoài 10/11/2025 12:44

(PLO)- Theo kết luận điều tra, hai bị can ở An Giang đã tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá để sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Ngày 10-11, Công an tỉnh An Giang cho hay Văn phòng Cơ quan CSĐT vừa chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND khu vực 2 đề nghị truy tố Huỳnh Hoàng Muội (37 tuổi, trú xã Bình An) và Lê Văn Út (48 tuổi, trú xã An Biên) về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.

Bị can Huỳnh Hoàng Muội (ảnh trái) và bị can Lê Văn Út (ảnh phải) tại cơ quan công an. Ảnh: TT

Theo kết luận điều tra, ngày 2-7, cặp tàu cá mang số hiệu KG-96108-TS (tàu cái) do Út điều khiển, trên tàu có 18 thuyền viên và tàu cá số KG-91633-TS (tàu đực) do Muội điều khiển, trên tàu có 5 thuyền viên xuất bến đi đánh bắt hải sản. Trước khi xuất bến, cả hai tàu đã đăng ký thủ tục tại Trạm kiểm soát biên phòng Kênh Dài (thuộc Đồn biên phòng Tây Yên, tỉnh An Giang).

Hai tàu ra khai thác, đánh bắt thủy sản trên vùng biển gần biên giới giữa Việt Nam và Malaysia, tuy nhiên số lượng được ít. Cho rằng đánh bắt ở vùng biển nước ngoài sẽ được nhiều hơn nên Út đã tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá KG-96108-TS và chỉ đạo Muội tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá KG-91633-TS.

Đến tối 14-8, tại vùng biển cách Thổ Châu khoảng 233 hải lý, tàu tuần tra của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện hai tàu cá do Út và Muội điều khiển.

Làm việc với lực lượng chức năng, Út khai nhận từ ngày 2-7 đến ngày 14-8, Út và Muội đã tắt thiết bị giám sát hành trình trên hai tàu cá để sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản.