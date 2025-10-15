Công an tỉnh An Giang tìm bị hại trong vụ án mua bán người 15/10/2025 14:30

(PLO)- Công an tỉnh An Giang vừa ra thông báo tìm bị hại trong vụ án mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật.

Ngày 14-10, Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang thụ lý điều tra vụ án mua bán người; mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật.

Vụ án được phát hiện ngày 21-6-2025 tại xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang (nay là xã An Biên, tỉnh An Giang).

Thông tin ban đầu, tháng 5-2025, một số nạn nhân (đều là nữ giới) đến Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Thiên Khang (địa chỉ 389/6, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP.HCM) để tìm kiếm việc làm.

Khoảng tháng 5-2025, một số nạn nhân (đều là nữ giới) đến Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Thiên Khang (TP.HCM) để tìm kiếm việc làm và trở thành bị hại trong vụ án mua bán người. Ảnh: AI

Thời điểm đó, bị can Thạch Phước (nhân viên công ty) đã tiếp nhận, tư vấn và giới thiệu. Sau đó, chuyển giao các bị hại đến A1/9, đường Trần Văn Giàu, xã Bình Lợi, TP.HCM cho bị can Nguyễn Thành Lâm (còn gọi là Tý) để nhận tiền công.

Sau khi tiếp nhận người, Lâm tiếp tục chuyển giao các bị hại xuống ấp Xẻo Rô, xã An Biên, tỉnh An Giang để bị can Phùng Thị Oanh bố trí người canh giữ và buộc các bị hại làm phục vụ tại các quán nhậu, karaoke "ôm" trên địa bàn. Toàn bộ tiền "bo" (tiền công phục vụ) bị hại buộc phải giao lại cho Oanh quản lý.

Ngoài ra, kết quả điều tra xác định còn một số bị hại là nam giới được một người xe ôm (chưa rõ lai lịch) đưa đến cho Lâm. Sau đó, Lâm liên hệ và giao các bị hại này cho một thanh niên (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang để đưa xuống ghe đi biển làm ngư phủ.

Thống kê bước đầu, từ tháng 5 đến ngày 21-6-2025, các bị can đã nhiều lần thực hiện hành vi tiếp nhận, chuyển giao người qua lại để giao nhận tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, các bị can không xác định được đầy đủ nhân thân, lai lịch của các bị hại.

Sau khi tiếp nhận người, Lâm tiếp tục chuyển giao các bị hại xuống ấp Xẻo Rô, xã An Biên, tỉnh An Giang để Oanh bố trí người canh giữ và buộc các bị hại làm phục vụ tại các quán nhậu, karaoke "ôm" trên địa bàn. Ảnh: AI

Để phục vụ công tác điều tra khách quan, triệt để và đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai từng là nạn nhân trong vụ án nêu trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tại địa chỉ số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Hoặc liên hệ với điều tra viên Đào Trọng Hiếu, qua số điện thoại 0915.799.191; thời hạn liên hệ đến hết ngày 15-11-2025. Sau thời hạn nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.