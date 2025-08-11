Công an TP.HCM truy tìm một người đàn ông chạy xe ôm 11/08/2025 16:38

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM truy tìm một người đàn ông chạy xe ôm nghi vấn bán ma túy cho một bị can trong vụ án hình sự.

Ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM cho biết đang truy tìm một người đàn ông nghi vấn có liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ án được phát hiện ngày 13-5 tại chung cư Riva Park, 504 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM (quận 4 cũ).

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam với Huỳnh Công Danh. Ảnh: KIẾN VĂN

Khoảng hai tháng trước, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam với Huỳnh Công Danh về bốn tội danh nói trên.

Người này khai nhận đã mua ma túy từ một người đàn ông chạy xe ôm (khoảng hơn 40 tuổi, dáng hơi mập, cao khoảng 1m69, đội nón kết, giọng miền Nam) tại khu vực bờ sông bên hông cầu Lò Gốm, phường Bình Tiên.

Để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan CSĐT đề nghị người dân khi biết hoặc phát hiện người đàn ông có đặc điểm trên hiện ở đâu, thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (số 96 Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành) hoặc liên hệ trực tiếp cán bộ Lê Đình Hải – Tổ hình sự khu vực 1, số điện thoại 0933.393.050 để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM mong nhận được sự phối hợp của người dân để sớm làm rõ vụ án.