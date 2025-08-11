Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chúc mừng Công an TP.HCM 11/08/2025 14:30

(PLO)- Thay mặt Đoàn ĐBQH TP.HCM, ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM - gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM, ôn lại lịch sử hình thành lực lượng Công an nhân dân trong khí thế Cách mạng Tháng Tám 1945.

Sáng 11-8, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM do ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM, dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Công an TP.HCM nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025).

Trải qua 80 năm với nhiều tên gọi khác nhau, lực lượng Công an nhân dân luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh để giữ gìn bình yên cho đất nước.

Đoàn ĐBQH TP.HCM thăm, chúc mừng Công an TP.HCM. Ảnh: HT

Đặc biệt, suốt 50 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Công an TP.HCM đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và ổn định của thành phố. Ông Nguyễn Văn Lợi ghi nhận nỗ lực của Công an TP.HCM trong kiện toàn bộ máy, đổi mới, sáng tạo, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì dân phục vụ; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có Đề án 06 về chuyển đổi số, phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện.

Đoàn Đại biểu ĐBQH TP.HCM tặng hoa chúc mừng Công an TP.HCM. Ảnh: HT

Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM bày tỏ sự trân trọng đối với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an TP.HCM và Đoàn ĐBQH TP.HCM; chúc Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đáp lời, Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ niềm vinh dự khi đón tiếp Đoàn ĐBQH TP.HCM, coi đây là nguồn động viên to lớn đối với lực lượng.

Giám đốc Công an TP.HCM cho biết trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Công an TP.HCM đã khai mạc triển lãm và phát động phong trào “Tuổi trẻ Công an TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác Công an”.

Trung tướng Mai Hoàng trao quà kỷ niệm đến Đoàn ĐBQH TP.HCM. Ảnh: HT

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, trong 7 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định; tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ năm 2024, góp phần tạo sự yên tâm cho người dân.

Hiện 168 đơn vị công an tại các phường, xã, đặc khu được giao tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính độc lập, giúp người dân thuận tiện hơn khi liên hệ công việc.

Trung tướng Mai Hoàng khẳng định, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn; đoàn kết, đổi mới, tận tụy vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.