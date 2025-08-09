Trung tướng Mai Hoàng: Kéo giảm sâu tội phạm cướp, cướp giật 09/08/2025 12:44

(PLO)- Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định tội phạm cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn được kéo giảm sâu, hầu hết các vụ việc được điều tra, khám phá với tỉ lệ 100%.

Sáng 9-8, tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 của TP.HCM, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, đã thông tin về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: HÀ THƯ

100% các vụ cướp, cướp giật được điều tra, khám phá

Trung tướng Mai Hoàng cho biết trong 7 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, lực lượng vũ trang TP kịp thời tham mưu có hiệu quả những vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng. Đặc biệt, phối hợp nắm tình hình từ sớm, từ xa, đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của thế lực thù địch; tham mưu, vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ngành công an và quân đội đã phối hợp triển khai đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn TP.

Về trật tự xã hội có nhiều diễn tiến đáng phấn khởi, tội phạm về trật tự xã hội được được kéo giảm hơn 37% so với tháng liền kề và giảm hơn 49% so với cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, giải quyết hiệu quả các loại tội phạm phức tạp như tội phạm ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tín dụng đen, tội phạm đường phố.

“Đặc biệt tội phạm cướp, cướp giật tài sản được kéo giảm sâu, hầu hết các vụ việc được điều tra, khám phá với tỉ lệ 100%” - Trung tướng Mai Hoàng nói.

Cũng theo Trung tướng Mai Hoàng, công tác phối hợp để phòng chống tội phạm giữa quân đội và công an rất chặt chẽ, hiệu quả, nhất là phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ông dẫn chứng điển hình là chuyên án phối hợp khám phá vụ án vận chuyển ma túy từ Lào về TP.HCM, khởi tố 4 bị can, thu giữ 23,4 kg ma túy tổng hợp.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết tình hình tội phạm ma túy phức tạp. Riêng chuyên án 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, đến nay, Công an TP.HCM đã xử lý 500 nhánh và phân nhánh đường dây tội phạm trên 36 tỉnh, thành (sau khi sáp nhập còn 19 tỉnh thành), khui từng vỏ bọc của ông trùm ma túy. Công an TP.HCM đã khởi tố 2.063 bị can, thu giữ 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, số tiền giao dịch lên đến 29.000 tỉ đồng.

Giám đốc Công an TP.HCM nhìn nhận tình hình tội phạm giảm nhưng nếu không tập trung sẽ có nguy cơ giảm không bền vững.

Ước tính phải đưa 30.000 người đi cai nghiện

Theo ông, vẫn còn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh, hoạt động không đúng quy định, đúng mục đích. Trong 7 tháng đầu năm, Công an TP đã khởi tố 4 vụ mua bán người với 27 bị can; đặc biệt xuất hiện tình trạng “bắt cóc online”, Công an TP.HCM đã giải cứu 28 người bị hại. Đầu tháng 8, ngành công an đã giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa bán sang Campuchia.

“Với tình hình này cần phải tuyên truyền, phòng ngừa để nhận diện tội phạm” - Trung tướng Mai Hoàng nói.

Thời gian tới, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết sẽ phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM nắm chắc tình hình sớm, từ xa, từ cơ sở, phối hợp quản lý vùng biên, đặc biệt là vùng biển đảo, kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm xuất nhập cảnh, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Trung tướng Mai Hoàng thông tin cả nước đặt mục tiêu đến năm 2030 có hơn 50% xã, phường không có ma túy, hết năm 2025 phải đảm bảo tỉ lệ 20%. Do vậy, giảm cầu là giải pháp hiệu quả nhất.

Công an TP.HCM ước tính phải đưa 30.000 người nghiện đi cai nghiện. Trong khi đó, các cơ sở cai nghiện của TP.HCM có quy mô 10.000 – 12.000 học viên.

Trung tướng Mai Hoàng đề nghị phải tăng cường công tác dạy nghề, lao động, hướng nghiệp, thắp lửa đường về cho học viên. Đồng thời, rà soát, xây dựng lại ba trung tâm (số 4, 5, 6) ở Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ thành những trung tâm lớn, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng lực lượng bảo vệ; tập trung giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề cho các học viên trở thành người tốt, tránh việc trở thành tội phạm.