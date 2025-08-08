'Đô thị xanh, hiện đại không thể được vận hành bởi bộ máy cồng kềnh' 08/08/2025 13:45

(PLO)- Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhìn nhận một đô thị xanh, thông minh, hiện đại không thể được vận hành bởi một bộ máy cồng kềnh và đội ngũ cán bộ yếu năng lực.

Sáng 8-8, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhà Bè lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, nhìn nhận Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhà Bè lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển, mở ra một chương mới đầy triển vọng cho địa phương trong thời gian tới.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Bên cạnh việc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà xã đạt được trong thời gian qua, ông Trần Văn Tuấn đề nghị Đảng bộ xã Nhà Bè nhanh chóng hoàn thiện bộ máy chính quyền theo mô hình mới, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Theo ông, đây là nhiệm vụ hàng đầu và có tính chất quyết định.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của TP, ông Tuấn nhấn mạnh Đảng bộ xã cần tập trung mọi nguồn lực, với quyết tâm chính trị cao nhất, để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công 8 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

“Đây chính là việc cụ thể hóa bốn trụ cột phát triển đất nước vào điều kiện thực tiễn của địa phương” – ông Tuấn nói và nhìn nhận các định hướng phát triển của xã Nhà Bè hoàn toàn phù hợp với định hướng của bốn Nghị quyết trụ cột phát triển đất nước mà Trung ương đã đề ra, tạo nên sức mạnh cộng hưởng cho sự phát triển.

Ông Trần Văn Tuần cũng đề nghị xã Nhà Bè tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi ba chương trình đột phá, xem đây là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

“Một đô thị xanh, thông minh, hiện đại không thể được vận hành bởi một bộ máy cồng kềnh và đội ngũ cán bộ yếu năng lực” – ông Tuấn nhấn mạnh và đề nghị xã Nhà Bè xây dựng cho được một bộ máy thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, gần dân, sát dân và có trách nhiệm cao với người dân.

Ông Trần Văn Tuấn khẳng định mọi mục tiêu đều phải hướng đến việc không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Khát vọng phát triển của Nhà Bè

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Nhà Bè, nhìn nhận Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhà Bè lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tập trung đẩy mạnh cuộc cách mạng cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, với mục tiêu gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn…

Song song đó, đây cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện trọng đại của đất nước.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhà Bè. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

“Những dấu mốc lịch sử ấy, sẽ góp thêm niềm tin, động lực tinh thần to lớn và ý chí, khát vọng phát triển mạnh mẽ cho Đảng bộ và nhân dân xã Nhà Bè” – ông Phúc nói.

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện cũ khóa XII, ông Phúc bày tỏ sự tự hào khi Đảng bộ huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên mạnh mẽ sức sáng tạo, nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng và phát triển địa phương.

Theo ông Phúc, hầu hết các chỉ tiêu Đại hội khóa XII của huyện Nhà Bè cũ đề ra cơ bản đạt và vượt. Diện mạo của huyện có nhiều thay đổi tích cực theo hướng đô thị hóa, đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã và huyện; đời sống các tầng lớp nhân dân được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị được kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, với nhiều khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, quy hoạch, quốc phòng, an ninh trật tự.... đã đặt ra nhiệm vụ rất quan trọng cho Đại hội Đảng bộ xã Nhà Bè lần thứ I. Qua đó, toàn Đảng bộ và nhân dân xã Nhà Bè phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đúng đắn làm cơ sở đẩy nhanh quá trình phát triển toàn diện, bền vững của xã trong 5 năm tới.