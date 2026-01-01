Quy định mới về số lượng cấp phó và phòng chuyên môn cấp xã từ 1-1-2026 01/01/2026 19:59

(PLO)- Chính phủ lưu ý các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục rà soát, bảo đảm đến hết năm 2030, số lượng cấp phó phải thực hiện đúng theo quy định.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 370/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 150/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, TP trực thuộc trung ương. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1-1-2026.

Nghị định 370 bổ sung khoản 2a Điều 2 về nguyên tắc tổ chức. Theo đó, việc xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức trực thuộc không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp. Các cơ quan, tổ chức cùng cấp thì số cấp phó nơi không có tổ chức bên trong tối đa không vượt quá số lượng của đơn vị có tổ chức bên trong.

Bình quân mỗi sở có ba phó giám đốc

Về người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở và số lượng cấp phó của các tổ chức thuộc sở, theo quy định mới, mỗi sở được bố trí bình quân ba phó giám đốc/sở.

Với các sở hợp nhất, sáp nhập từ hai tỉnh được tăng thêm một phó giám đốc; từ ba tỉnh thì được tăng thêm hai người so với quy định. Trường hợp sở hợp nhất, sáp nhập theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được tăng thêm một phó giám đốc sở. Nếu sáp nhập, hợp nhất hai tỉnh thì được tăng thêm hai người; ba tỉnh thì được tăng thêm ba người.

Riêng TP Hà Nội và TP.HCM, ngoài số lượng theo quy định chung thì được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc.

Ngoài số lượng theo quy định chung thì TP Hà Nội và TP.HCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở. Ảnh: HỮU TÂM

Nghị định 370 cũng quy định cụ thể về số lượng phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở. Theo đó, phòng thuộc sở có dưới 10 biên chế công chức được bố trí một phó trưởng phòng; có 10-14 biên chế công chức được bố trí không quá hai phó trưởng phòng; có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá ba phó trưởng phòng.

Với các phòng hợp nhất, sáp nhập khi hợp nhất, sáp nhập các sở theo quy định thì số lượng phó trưởng phòng được tăng thêm như điều chỉnh đối với số lượng phó giám đốc sở.

Về số lượng phó chi cục trưởng thuộc sở, Nghị định 370 nêu rõ chi cục thuộc sở có 1-3 phòng và tương đương được bố trí một phó chi cục trưởng; không có phòng hoặc có từ bốn phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá hai phó chi cục trưởng.

Các chi cục hợp nhất, sáp nhập khi hợp nhất, sáp nhập các sở theo quy định thì số lượng phó chi cục trưởng được tăng thêm như đối với phó trưởng phòng. Số lượng phó trưởng phòng thuộc chi cục thuộc sở áp dụng theo quy định của phòng thuộc sở...

Tăng số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã

Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã có con dấu và tài khoản riêng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định.

Cũng theo Nghị định 370, số lượng phó trưởng phòng được tính trên nguyên tắc bình quân ba cấp phó/phòng. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập, UBND cấp xã quyết định cụ thể số lượng phó trưởng phòng của từng phòng chuyên môn thuộc phạm vi quản lý.

Liên quan đến khung số lượng phòng thuộc UBND cấp xã, hiện Nghị định 150/2025 quy định gồm ba phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công. Tuy nhiên, quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, có nhiều đề xuất, kiến nghị cần tăng thêm số lượng phòng chuyên môn để kịp thời giải quyết các thủ tục và phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Do đó, Nghị định 370 đã điều chỉnh quy định theo hướng UBND cấp tỉnh quyết định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn được áp dụng tại cấp xã thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, việc này bảo đảm không vượt quá bình quân 4,5 tổ chức (bao gồm các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công) trên một xã/phường. Riêng TP Hà Nội và TP.HCM bảo đảm không vượt quá bình quân 4,7 tổ chức trên một xã/phường.

Việc điều chỉnh được căn cứ các nhóm ngành, lĩnh vực theo quy định và các tiêu chí về phân loại đơn vị hành chính, dân số, diện tích, trình độ phát triển, điều kiện kinh tế - xã hội, phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền địa phương và các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính.

Việc lập các phòng chuyên môn do chính quyền cấp xã quyết định. Trường hợp các xã/phường không lập phòng chuyên môn thì bố trí các công chức chuyên môn để tham mưu công việc cho UBND cấp xã. “Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã thực hiện theo quy định của Chính phủ” – quy định nêu rõ.

Chính phủ lưu ý các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục rà soát, sắp xếp số lượng cấp phó bảo đảm đến hết năm 2030 số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng theo quy định.