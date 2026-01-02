Hành khách lơ đãng vứt vàng vào sọt rác, quên túi tiền trên tàu 02/01/2026 11:47

(PLO)- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trong 2 ngày đầu năm 2026, tiếp viên các đoàn tàu SE5, SE3 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ hành khách tìm lại tài sản có giá trị là tiền, vàng bị bỏ quên trên tàu.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trên chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 1-1, khi tàu đến ga Đồng Hới (Quảng Trị) lúc 19 giờ 27 phút cùng ngày, tiếp viên toa số 9 nhận được thông tin một hành khách để quên... gói vàng.

Số vàng được gói trong mảnh giấy ăn và bị hành khách lơ đãng vứt chung vào túi rác vừa mang xuống ga.

Ngay sau đó, tiếp viên báo trưởng tàu cử người xuống ga hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra các túi rác vừa mang xuống tại ga Đồng Hới, tổ công tác không phát hiện tài sản như hành khách mô tả.

2 tiếp viên trên tàu hỗ trợ hành khách tìm được số vàng gói trong giấy ăn. Ảnh: T.NĂM

Đến giờ tàu tiếp tục hành trình vào TP.HCM, tổ tàu cùng hành khách quay lại kiểm tra trên toa thêm một lần nữa. Lúc này, tiếp viên Lê Thị Minh Quyên phát hiện một túi rác còn sót lại trên toa, bên trong có bọc giấy ăn chứa vàng của hành khách.

Dưới sự chứng kiến của hành khách, tổ tàu tiến hành kiểm tra. Bên trong gói giấy có một đôi bông tai kim loại màu vàng và một sợi dây chuyền kim loại màu vàng.

Hành khách bày tỏ vui mừng khi tìm lại được tài sản và gửi lời cảm ơn tiếp viên, tổ tàu cùng trưởng tàu đã nhiệt tình hỗ trợ.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 31-12-2025, chuyến tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội, tàu về đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ 15 phút ngày 2-1-2026. Sau khi tiễn hành khách xuống tàu, tiếp viên phụ trách toa số 6 kiểm tra, thu gom đồ cũ thì nhận được thông tin có hành khách để quên tài sản.

Hành khách nhận lại số tiền và các giấy tờ bỏ quên trên tàu. Ảnh: V.LONG

Tiếp viên kiểm tra và phát hiện tại phòng khách số 5, giường số 18 có một túi xách nữ màu đen để trong bao gối. Sự việc được báo cáo trưởng tàu và bảo vệ theo tàu để cùng kiểm tra.

Bên trong túi xách có một ví nhỏ màu đen đã qua sử dụng. Trong ví có tiền mặt nhiều mệnh giá, tổng cộng hơn 16 triệu đồng, cùng giấy tờ tùy thân và 13 thẻ tín dụng ngân hàng.

Toàn bộ tài sản sau đó được bàn giao lại cho hành khách theo đúng quy định.