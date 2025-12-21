Mua két sắt ve chai, phát hiện hộp vàng bỏ quên 21/12/2025 09:07

(PLO)- Sau khi mua phế liệu, chị Đào Thị Hương mang về kiểm tra thì thấy bên trong chiếc két sắt hỏng có 5,5 chỉ vàng. Chị liền báo công an để tìm người trả lại.

Sáng 21-12, Công an phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết chị Đào Thị Hương (49 tuổi, trú tổ dân phố 3, phường Sông Trí) đã mang vàng đến trình báo.

Chị Đào Thị Hương không tham số vàng bỏ quên trong chiếc két sắt hỏng đã mua theo giá sắt vụn.

Ngày 20-12, chị Hương chạy xe đi mua sắt vụn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chiều tối cùng ngày, khi kiểm tra số phế liệu vừa mua, chị Hương bất ngờ phát hiện bên trong chiếc két sắt hỏng có một số vàng.

Không do dự, chị Hương liền đến Công an phường Sông Trí trình báo, nhờ tìm người bỏ quên vàng để trả lại.

Bà Nguyễn Thị Cát (75 tuổi) vui mừng nhận lại vàng bỏ quên trong chiếc két sắt hỏng đã bán cho chị Hương.

Công an xác minh số vàng trên gồm 5,5 chỉ vàng là của bà Nguyễn Thị Cát (75 tuổi, trú phường Sông Trí). Bà Cát rất vui mừng khi nhận lại tài sản, đồng thời cảm ơn chị Hương và lực lượng công an.