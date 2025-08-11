Công an Việt Nam tìm thấy điện thoại đánh rơi của sĩ quan cảnh sát Ả Rập 11/08/2025 11:41

(PLO)- Sĩ quan cảnh sát Ả Rập khi đang tham quan danh thắng khu vực Tây Hồ, Hà Nội thì đánh rơi điện thoại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Việt Nam đã nhanh chóng tìm thấy và trao lại chiếc điện thoại.

Ngày 11-8, Công an Hà Nội cho biết, trong khuôn khổ sự kiện Nhạc hội Cảnh sát Thế giới năm 2025 tổ chức tại Việt Nam, ông Yahya Ali Aylan, sĩ quan cảnh sát Ả Rập đã có chuyến tham quan danh thắng khu vực Tây Hồ, Hà Nội. Trong quá trình tham quan, do sơ suất, ông đã đánh rơi điện thoại cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Nguyễn Hoàng Đạt, cán bộ Công an phường Tây Hồ đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội triển khai xác minh, tìm kiếm.

Công an phường Tây Hồ trao lại tài sản cho sĩ quan cảnh sát Ả Rập. Ảnh: CA

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự nhanh nhạy, Đại úy Đạt cùng tổ công tác đã rà soát hiện trường, vận động người dân hỗ trợ, nhanh chóng tìm thấy và trao lại chiếc điện thoại cho vị khách quốc tế.

Nhận lại tài sản, ông Yahya Ali Aylan bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an Việt Nam, đặc biệt là Công an phường Tây Hồ; đồng thời đánh giá cao sự chuyên nghiệp, thân thiện, tận tụy của lực lượng công an cơ sở.

Hành động đẹp này đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tận tụy “Vì Nhân dân phục vụ”, đồng thời để lại ấn tượng tốt đẹp về một Việt Nam an toàn, hiếu khách và văn minh trong mắt bạn bè quốc tế.