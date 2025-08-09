7 quốc gia tham gia sự kiện Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam
PHI HÙNG
(PLO)- Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 quy tụ 9 đoàn nhạc và một đoàn trống hội của 7 quốc gia đến từ Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc…
Sáng 9-8, Bộ Công an chủ trì tổ chức khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội.
Sự kiện quy tụ nhiều đoàn nhạc và đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, mang đến cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), nhân dân và du khách những chương trình nghệ thuật đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa, mang màu sắc riêng của lực lượng vũ trang.
Chương trình năm nay quy tụ 9 đoàn nhạc và một đoàn trống hội của 7 quốc gia đến từ Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Ả rập Xê út và nước chủ nhà Việt Nam.
Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
Một số hình ảnh tại khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025