7 quốc gia tham gia sự kiện Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam 09/08/2025 13:09

(PLO)- Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 quy tụ 9 đoàn nhạc và một đoàn trống hội của 7 quốc gia đến từ Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc…

Sáng 9-8, Bộ Công an chủ trì tổ chức khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội.

Sự kiện quy tụ nhiều đoàn nhạc và đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, mang đến cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), nhân dân và du khách những chương trình nghệ thuật đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa, mang màu sắc riêng của lực lượng vũ trang.

Chương trình năm nay quy tụ 9 đoàn nhạc và một đoàn trống hội của 7 quốc gia đến từ Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Ả rập Xê út và nước chủ nhà Việt Nam.

Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Logo biểu trưng cho các trưởng đoàn tham dự Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam.

Một số hình ảnh tại khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025



Đoàn xe mô tô, ô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT trình diễn tại sự kiện Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025.

Tiếp đến là khối kỵ binh của Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an Việt Nam.

Đoàn Trống hội Nhật Bản trình diễn tại Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025.

Đoàn nhạc CAND Việt Nam biểu diễn nhiều bản nhạc hào hùng.

Đoàn nhạc Cảnh sát thủ đô Tokyo, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản.

Các nữ Cảnh sát Lào trong một màn đồng diễn sự kiện Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025.

Đoàn nhạc Bộ Tình trạng khẩn cấp, Phòng thủ dân sự và Khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga.



Đoàn nhạc Bộ Tư lệnh Hiến binh Vương quốc Campuchia.

Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh, Bộ Công an nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Đoàn quân nhạc Bộ Nội vụ Ả rập Xê út.