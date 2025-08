Ra mắt MV ‘Công an Hà Nội trong tim tôi – CAHN in my heart’ 06/08/2025 06:42

(PLO)- 'Công an Hà Nội trong tim tôi - CAHN in my heart' là bản nhạc ngợi ca những người chiến sĩ thầm lặng đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho Thủ đô...

Tối 5-8, Công an Hà Nội chính thức ra mắt MV “Công an Hà Nội trong tim tôi – CAHN in my heart”. Sản phẩm âm nhạc có sự góp mặt của 150 cán bộ chiến sĩ, mang dấu ấn nghệ thuật, đậm bản sắc Công an Hà Nội.

Đây cũng là bản nhạc ngợi ca những người chiến sĩ thầm lặng đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho Thủ đô, mang theo niềm tự hào, trách nhiệm và tinh thần tận tụy vì Nhân dân phục vụ.

MV mang theo niềm tự hào, trách nhiệm và tinh thần tận tụy vì Nhân dân phục vụ của Công an Hà Nội.

MV “Công an Hà Nội trong tim tôi – CAHN in my heart” được các tác giả tâm huyết nghiên cứu, kết hợp nhiều thể loại âm nhạc hiện đại như rock, rap… tạo nên một bản nhạc sống động, gần gũi, dễ nghe, dễ thuộc, dễ lan tỏa. Ca khúc không chỉ gợi nhắc đến hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ mà còn khơi dậy sự kết nối sâu sắc và bền vững của thế trận lòng dân.

MV “Công an Hà Nội trong trái tim tôi – CAHN in my heart” được hoàn thiện trong bối cảnh lực lượng Công an Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cho nhiều sự kiện lớn kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây là món quà tinh thần vô giá gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội, tới bạn bè, người dân Thủ đô và cả nước; khẳng định dấu ấn người cán bộ Công an Hà Nội vừa giữ chắc “tay súng” trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vừa mang trong mình ngọn lửa sáng tạo nghệ thuật, vừa là chiến sĩ, vừa là nghệ sĩ giữa đời thường.

Khi giai điệu “Công an Hà Nội trong tim tôi - CAHN in my heart” cất lên ở đâu đó giữa lòng thành phố, sẽ có những giọng hát đồng thanh vang lên – như một lời yêu thương, một sự đồng hành, một niềm tin dành cho người chiến sĩ Công an Thủ đô.