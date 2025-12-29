Yêu cầu làm rõ việc hoãn chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' 29/12/2025 17:31

(PLO)- Sở VH&TT Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Ngọc Việt Education khẩn trương làm rõ, đồng thời chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh theo quy định pháp luật.

Liên quan đến việc chương trình nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" đột ngột hoãn ngay trước giờ biểu diễn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (VH&TT) đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Ngọc Việt Education khẩn trương làm rõ, đồng thời chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Sở VH&TT Hà Nội, ngày 15-12-2025, đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc công ty, làm đại diện pháp luật.

Sân khấu chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' trước ngày biểu diễn. Ảnh: ĐỖ QUỐC BẢO.

Chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 28-12-2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm.

Căn cứ Nghị định 144/2020 về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và Quyết định 2717/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, Sở VH&TT Hà Nội đã thẩm định nội dung chương trình và ban hành văn bản số 6105/SVHTT-QLNT ngày 22-12-2025 chấp thuận cho Công ty TNHH Ngọc Việt Education tổ chức biểu diễn theo đúng quy định.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở VH&TT đã cử cán bộ giám sát chương trình. Đến khoảng 17 giờ ngày 28-12-2025, ngay sau khi nắm thông tin về khả năng chương trình bị hoãn, Sở đã phối hợp với Phòng PA03 Công an TP Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Cục An ninh chính trị nội bộ (A03 – Bộ Công an) làm việc với đại diện đơn vị tổ chức.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết đang tiếp tục làm việc với các nghệ sĩ để tháo gỡ vướng mắc và khẳng định chương trình sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch đã đăng ký. Tuy nhiên, thực tế chương trình không được tổ chức như thông báo.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trực tiếp thông báo với khán giả về việc không thể tổ chức chương trình trong tối 28-12, đồng thời nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi và cam kết giải quyết các vấn đề phát sinh, bao gồm việc hoàn trả tiền vé cho khán giả.

Theo VH&TT Hà Nội, việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức đến cơ quan quản lý là chưa bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định 144/2020 về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 29-12-2025, Sở VH&TTHà Nội đã ban hành văn bản mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu trách nhiệm trước pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khán giả cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước đó, tối 28-12, ban tổ chức chương trình The Legend Live Concert – Về đây bốn cánh chim trời bất ngờ thông báo hoãn chỉ ít giờ trước thời điểm mở màn, khiến nhiều khán giả bức xúc vì đã có mặt tại địa điểm tổ chức.

Theo thông báo từ Công ty Ngọc Việt, việc hoãn chương trình được lý giải là do “lý do bất khả kháng”, đồng thời cho biết sẽ sớm công bố thời gian tổ chức mới và liên hệ hoàn tiền vé cho khán giả.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả phản ánh việc thông báo quá sát giờ gây ảnh hưởng lớn, đặc biệt với những người từ các tỉnh, thành khác di chuyển về Hà Nội. Một số ý kiến cho rằng công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp khi liên tục thay đổi thông tin liên quan đến nghệ sĩ, địa điểm và thời gian biểu diễn.

Trước đó, chương trình được giới thiệu quy tụ nhiều nghệ sĩ như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thúy, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và nhạc sĩ Trần Tiến. Chương trình do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất, từng dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước khi chuyển sang Cung thi đấu điền kinh Mỹ Đình.

Sở VH&TT Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.