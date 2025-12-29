Show 'Về đây bốn cánh chim trời' bị hoãn sát giờ diễn khiến khán giả bức xúc 29/12/2025 05:51

(PLO)- Tối 28-12, ban tổ chức chương trình Về đây bốn cánh chim trời bất ngờ thông báo hoãn chỉ ít giờ trước thời điểm mở màn.

Tối 28-12, đơn vị tổ chức chương trình The Legend Live Concert Về đây bốn cánh chim trời bất ngờ thông báo hoãn chỉ ít giờ trước thời điểm mở màn, khiến nhiều khán giả bức xúc vì đã có mặt tại địa điểm tổ chức.

Theo thông báo từ Công ty Ngọc Việt, đơn vị tổ chức chương trình, việc hoãn show là do “lý do bất khả kháng” dù ban tổ chức đã cố gắng khắc phục.

Thông báo nêu rõ chương trình dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 28-12 sẽ tạm hoãn để có thêm thời gian chuẩn bị tốt hơn.

Ban tổ chức gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ, đối tác và khán giả, đồng thời cho biết sẽ công bố thời gian tổ chức mới trong vòng 10 ngày tới. Phòng vé của Ngọc Việt sẽ liên hệ khán giả để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần kế tiếp.

Ngày 27-12, tài khoản Đỗ Quốc Bảo đăng tải ảnh về công tác chuẩn bị sự kiện.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông báo được đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội, cho rằng việc hoãn diễn ra quá sát giờ, gây ảnh hưởng lớn đến người xem, đặc biệt là những khán giả lớn tuổi và người từ các tỉnh xa di chuyển về Hà Nội.

Một tài khoản cho rằng bản thân theo dõi thông tin từ nghệ sĩ và được biết nhiều người đã xác nhận không tham gia chương trình, trong khi ban tổ chức vẫn tiếp tục quảng bá cho đến phút chót. Người này cho rằng ban tổ chức “chiêu trò, lừa dối khán giả” và đề nghị hoàn vé 100%.

Một khán giả khác bày tỏ: “Nếu đã không thể tổ chức thì phải thông báo sớm. 19 giờ 30 vẫn thông báo biểu diễn, để khán giả vào ngồi rồi đến 20 giờ 30 mới thông báo hoãn. Như vậy là coi thường khán giả. Nhiều người từ các tỉnh xa về, rất thất vọng và không thể chấp nhận được”.

Một ý kiến khác cho rằng quá trình tổ chức thiếu chuyên nghiệp khi liên tục thay đổi thông tin, từ nhân sự điều hành, địa điểm tổ chức cho đến thời điểm diễn ra chương trình.

“Khán giả đến nơi ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi mới biết bị hủy. Nhiều người lớn tuổi chỉ biết lặng lẽ ra về”- người này chia sẻ.

Trước đó, concert Về đây bốn cánh chim trời được giới thiệu là đêm nhạc quy tụ nhiều tên tuổi lớn của làng nhạc Việt như Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thúy, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và nhạc sĩ Trần Tiến.

Chương trình do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất, dự kiến tổ chức tối 28-12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sau đó chuyển sang Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình.

Hồi tháng 10, ban tổ chức từng tổ chức họp báo giới thiệu chương trình tại TP.HCM với sự tham dự của nhạc sĩ Trần Tiến, diva Hà Trần và nhạc sĩ Hoài Sa.

Tuy nhiên, đến sáng 28-12, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, thông báo tạm dừng chương trình với lý do thiếu chi phí, cần thêm thời gian bán vé và thay đổi địa điểm tổ chức.

Đến chiều cùng ngày, đại diện ban tổ chức lại cho biết ê-kíp và nghệ sĩ vẫn nỗ lực để chương trình có thể diễn ra theo kế hoạch.

Trên fanpage Ngọc Việt Show, nhiều bài đăng và video hậu trường tiếp tục được chia sẻ, khẳng định chương trình vẫn diễn ra lúc 20 giờ ngày 28-12 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình.

Trước những thông tin trái chiều, đại diện ban tổ chức khẳng định chương trình không bị hủy vì vấn đề bản quyền.

Một khán giả đăng tải bức hình chụp hai vé tham dự chương trình với sự bức xúc.

Theo bà Thu Hà, đơn vị tổ chức đã chủ động làm việc với các bên liên quan từ sớm, trong đó có Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Việc thanh toán tiền bản quyền các tác phẩm, bao gồm cả những sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được cho là sẽ thực hiện theo đúng quy định.

Bà Thu Hà cho biết từ khoảng tháng 10, đơn vị đã liên hệ để xin báo giá và đàm phán hợp đồng bản quyền, tuy nhiên quá trình trao đổi kéo dài do chưa thống nhất cách tính chi phí, đặc biệt liên quan đến giá vé và số lượng vé thực tế bán ra.

Chương trình đột ngột hoãn ngay sát giờ diễn đã khiến nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp và chưa thể hiện sự tôn trọng đối với người xem.