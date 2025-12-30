Vụ hoãn show ‘Về đây bốn cánh chim trời’: Người dân gửi đơn lên công an 30/12/2025 16:13

(PLO)- Người dân gửi đơn lên công an cho rằng việc ban tổ chức chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” bất ngờ thông báo hoãn show là có dấu hiệu lừa đảo.

Ngay sau khi ban tổ chức đêm nhạc "Về đây những cánh chim trời" hủy show trước giờ biểu diễn, người mua vé đã gửi đơn lên Công an phường Từ Liêm (Công an TP Hà Nội).

Một số khán giả cho rằng chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" hủy show là có dấu hiệu lừa đảo.

Ngày 30-12, đại diện Công an phường Từ Liêm cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh của người dân. Đơn vị đang vào cuộc xác minh, làm rõ các nội dung theo quy định pháp luật.

Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình. Ảnh: Đ.LAM.

Chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 28-12-2025 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khán giả đã mua vé ngồi kín khán đài. Lúc này, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education (đơn vị tổ chức), trực tiếp thông báo không thể tổ chức chương trình. Bà Hà nhận trách nhiệm, xin lỗi và cam kết hoàn trả tiền vé cho khán giả.

Theo Sở VH&TT Hà Nội, việc công ty hoãn chương trình nhưng không thông báo chính thức đến cơ quan quản lý là chưa đúng quy định về nghệ thuật biểu diễn. Ngày 29-12, Sở VH-TT&DL TP Hà Nội ban hành văn bản mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc. Sở yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết các vấn đề phát sinh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu ban tổ chức bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khán giả đã mua vé và các bên liên quan. Cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị để xử lý vụ việc.