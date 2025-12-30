'Đạo học ngàn năm'- tôn vinh truyền thống hiếu học và giá trị văn hóa Việt 30/12/2025 21:29

(PLO)- Đạo học ngàn năm không chỉ là một triển lãm mỹ thuật mà còn là lời mời gọi công chúng cùng chiêm nghiệm về giá trị của tri thức, đạo lý và trách nhiệm.

Ngày 30-12, tại Khu Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), triển lãm nghệ thuật Đạo học ngàn năm chính thức khai mạc.

Sự kiện hướng tới tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam.

Không gian trưng bày của triển lãm. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Triển lãm do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức nhân dịp kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu (1070–2025), 950 năm Quốc Tử Giám (1076–2026) và chào đón năm mới.

Nhóm nghệ thuật Dấu xưa văn hiến đảm nhiệm vai trò thực hiện, với định hướng kết hợp hài hòa giữa di sản truyền thống và tư duy sáng tạo đương đại.

Triển lãm nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Không gian trưng bày được triển khai theo ba mạch nội dung gồm đạo học của người xưa, lễ hội ngàn năm Thăng Long và sự giao thoa giữa đạo học với đời sống đương đại.

Các tác phẩm sử dụng đa dạng chất liệu như ánh sáng, gỗ, lụa, kim loại, giấy dó, gốm…, kết hợp ngôn ngữ tạo hình hiện đại để tái hiện những biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt như Chu Văn An, hình ảnh sĩ tử, sao Khuê, rồng – phượng, các lễ hội truyền thống.

Tất cả tạo nên một không gian vừa giàu chiều sâu tư tưởng, vừa gợi mở cảm xúc thẩm mỹ cho công chúng.

Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Theo họa sĩ Vũ Xuân Đông, đại diện nhóm Dấu xưa văn hiến, triển lãm lấy ánh sáng làm chất liệu chủ đạo, kết hợp với các yếu tố truyền thống và đương đại nhằm tạo nên những không gian mang tính tương tác, nơi người xem không chỉ chiêm ngưỡng mà còn có thể bước vào, cảm nhận và đối thoại với tinh thần Đạo học.

Mỗi nghệ sĩ tham gia triển lãm mang đến một góc nhìn riêng. Tác phẩm Trong đèn của họa sĩ Phạm Hùng Anh lấy tích cá chép vượt Vũ Môn, tái hiện hành trình gian nan của người học xưa và nay.

Tác phẩm "Tinh hoa đạo học" của Nguyễn Tuấn Dũng. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Những chiếc đèn mang hình giọt nước gợi mồ hôi, mực và nước mắt, nhấn mạnh con đường học vấn luôn gắn với sự bền bỉ và nỗ lực vượt khó.

Theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, Đạo học ngàn năm không chỉ là một triển lãm mỹ thuật mà còn là lời mời gọi công chúng cùng chiêm nghiệm về giá trị của tri thức, đạo lý và trách nhiệm của con người hôm nay đối với di sản cha ông.

Nhiều người thích thú với tác phẩm. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Thông qua triển lãm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vai trò là không gian văn hóa – giáo dục – sáng tạo, nơi di sản được tiếp nối bằng cảm hứng và sự đồng hành của cộng đồng trong đời sống đương đại.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 22-3-2026.