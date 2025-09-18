Bên trong Quốc Tử Giám - 'đại học quốc gia' của triều Nguyễn trước ngày trùng tu 18/09/2025 13:07

(PLO)- Quốc Tử Giám vốn được coi là "đại học quốc gia" triều Nguyễn đang hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng do thời gian và một trận hỏa hoạn trước ngày trùng tu.