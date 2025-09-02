Nhiều người tham quan di tích Huế trong ngày Quốc khánh 02/09/2025 15:32

Sáng 2-9, trong không khí cả nước hân hoan Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan.

Đoàn người tập trung về khu vực trước Ngọ Môn để vào tham quan Đại nội Huế.

Nhiều du khách﻿ mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng tham quan di tích Huế﻿.

Những chiếc nón được sơn đỏ với ngôi sao vàng trung tâm nổi bật giữa đám đông.

﻿ ﻿﻿ Đông đảo du khách tham quan Đại nội Huế trong sáng ngày Quốc khánh 2-9.

Nhiều gia đình chọn trang phục cờ đỏ sao vàng cùng nhau check-in﻿ tại Đại nội Huế.

Tà áo dài trắng với điểm nhấn với lá cờ đỏ sao vàng.

Nhiều bạn trẻ chụp ảnh cùng lá cờ Tổ quốc﻿.

﻿ ﻿ Lăng vua Khải Định cũng thu hút rất đông du khách đến tham quan trong ngày Quốc khánh 2-9.

Tại lăng vua Tự Đức thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Bạn Nguyễn Văn Phúc (32 tuổi, ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết, nhân kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nên đã cùng với gia đình đến tham quan các địa điểm di tích tại TP Huế.

Trong ngày Quốc khánh 2-9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế﻿ miễn phí vé thăm quan cho du khách là người Việt Nam tại các địa điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.