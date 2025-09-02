Nhiều người tham quan di tích Huế trong ngày Quốc khánh

(PLO)- Đông đảo du khách trong trang phục áo đỏ sao vàng tham quan di tích Huế trong ngày Quốc khánh 2-9.
Sáng 2-9, trong không khí cả nước hân hoan Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan.
Đông đảo du khách tham quan Đại nội Huế trong sáng ngày Quốc khánh 2-9.
Lăng vua Khải Định cũng thu hút rất đông du khách đến tham quan trong ngày Quốc khánh 2-9.
Bạn Nguyễn Văn Phúc (32 tuổi, ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết, nhân kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nên đã cùng với gia đình đến tham quan các địa điểm di tích tại TP Huế.
Bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc sở Du lịch TP Huế cho biết, tổng lượng du khách đến thành phố ước đạt 196.000 lượt (tăng 50,8% so với cùng dịp Lễ Quốc khánh 2-9-2024), doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 310 tỉ đồng. Khách lưu trú ước đạt 92.000 lượt, trong đó có khoảng 23.000 lượt khách quốc tế.