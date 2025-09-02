Nhiều người tham quan di tích Huế trong ngày Quốc khánh

Thời sự

Nhiều người tham quan di tích Huế trong ngày Quốc khánh

NGUYỄN DO

(PLO)- Đông đảo du khách trong trang phục áo đỏ sao vàng tham quan di tích Huế trong ngày Quốc khánh 2-9.

Sáng 2-9, trong không khí cả nước hân hoan Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan.

tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-3.jpg
Đoàn người tập trung về khu vực trước Ngọ Môn để vào tham quan Đại nội Huế.
dong-nguoi-tham-quan-di-tich-hue-trong-ngay-quoc-khanh.jpg
Nhiều du khách﻿ mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng tham quan di tích Huế﻿.
tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-7.jpg
Những chiếc nón được sơn đỏ với ngôi sao vàng trung tâm nổi bật giữa đám đông.
tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-12.jpg﻿
﻿﻿ tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-8.jpg
tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-9.jpg
Đông đảo du khách tham quan Đại nội Huế trong sáng ngày Quốc khánh 2-9.
tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-11.jpg
Nhiều gia đình chọn trang phục cờ đỏ sao vàng cùng nhau check-in﻿ tại Đại nội Huế.
tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-10.jpg
Tà áo dài trắng với điểm nhấn với lá cờ đỏ sao vàng.
tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-15.jpg
Nhiều bạn trẻ chụp ảnh cùng lá cờ Tổ quốc﻿.
﻿ tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-18.jpg﻿
tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-17.jpg
tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-19.jpg
Lăng vua Khải Định cũng thu hút rất đông du khách đến tham quan trong ngày Quốc khánh 2-9.
tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-20.jpg
Tại lăng vua Tự Đức thu hút đông đảo du khách đến tham quan.
tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-27.jpg
tham-di-tich-hue-trong-ngay-tet-doc-lap-29.jpg
Bạn Nguyễn Văn Phúc (32 tuổi, ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết, nhân kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nên đã cùng với gia đình đến tham quan các địa điểm di tích tại TP Huế.
ngày quốc khánh
Trong ngày Quốc khánh 2-9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế﻿ miễn phí vé thăm quan cho du khách là người Việt Nam tại các địa điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc sở Du lịch TP Huế cho biết, tổng lượng du khách đến thành phố ước đạt 196.000 lượt (tăng 50,8% so với cùng dịp Lễ Quốc khánh 2-9-2024), doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 310 tỉ đồng. Khách lưu trú ước đạt 92.000 lượt, trong đó có khoảng 23.000 lượt khách quốc tế.

NGUYỄN DO
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#ngày quốc khánh #huế #di tích Huế #cố đô Huế #Quốc khánh 2-9

Đọc thêm