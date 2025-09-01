Đi nhận quà Quốc khánh, sản phụ chuyển dạ sinh con, được thêm 1 phần quà 01/09/2025 08:53

(PLO)- 1 sản phụ ở tỉnh Quảng Trị trong lúc đi nhận quà Quốc khánh 2-9 đã bất ngờ chuyển dạ và sinh con ngay tại trạm y tế xã.

Sáng 1-9, bà Nguyễn Thị Hoài Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập (tỉnh Quảng Trị), xác nhận một trường hợp hi hữu vừa xảy ra trên địa bàn.

Đi nhận quà Quốc khánh, sản phụ chuyển dạ sinh con tại trạm y tế.

Theo đó, vào chiều 31-8, chị Hồ Thị Lộc (ngụ thôn Trằm Cheng, xã Tân Lập) cùng chồng đến điểm trao quà tại Trạm Y tế Hướng Lộc để nhận quà nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Sau khi nhận xong 3 suất quà, chị Lộc bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ nên đã được các y bác sĩ tại trạm y tế hỗ trợ ngay lập tức.

Bà Hồ Thị Thương, Trưởng trạm Y tế Hướng Lộc, cho biết qua thăm khám, cán bộ y tế xác định sản phụ đã chuyển dạ nên đã huy động y bác sĩ hỗ trợ chị sinh ngay tại trạm.

Đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, một bé trai khỏe mạnh đã chào đời trong niềm vui của gia đình và mọi người.

Được biết, đây là người con thứ hai của vợ chồng chị Lộc, thuộc đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều.

Vào thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Hoài Ly cùng các cán bộ xã đang có mặt tại địa điểm trên để trao quà cho người dân.

Bà Ly đã chỉ đạo Trạm Y tế, Công an xã và các cán bộ liên quan nhanh chóng hỗ trợ gia đình làm giấy chứng sinh, nhập dữ liệu dân cư và bổ sung tên cháu bé vào danh sách nhận quà.

Một giờ sau đó, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập đã đến thăm hỏi, động viên và trao suất quà 100.000 đồng cho cháu bé ngay tại trạm y tế.

Anh Hồ Văn Chai, chồng sản phụ Lộc, xúc động cho biết, gia đình rất hạnh phúc khi con trai vừa chào đời đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương. Vợ chồng anh Chai đã quyết định đặt tên con là Hồ Quốc Khánh.