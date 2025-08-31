Ngồi chờ trước 2 ngày để đợi xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 31/08/2025 17:49

(PLO)- Nhiều người dân, phần lớn là những người dân ở tỉnh xa đã chờ trước 2 ngày ở khu vực Hùng Vương – Nguyễn Thái Học để có được vị trí đẹp, đón xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Ghi nhận của PLO trưa 31-8, hàng trăm người dân đã có mặt ở khu vực đường Hùng Vương – Nguyễn Thái Học để có thể ngồi chờ, đón xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh – 2 ngày trước khi buổi lễ diễn ra.

Nhiều người dân đã giữ chỗ từ sáng ngày 31-8 để có thể có một vị trí đẹp theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: NS

Đến Hà Nội trước hai ngày để có chỗ đẹp xem diễu binh

Xuất phát từ Thanh Hóa lúc 3 giờ sáng, đến 6 giờ, bà Nguyễn Thị Mị, 60 tuổi (xã Hoạt Giang, Thanh Hóa) đã có mặt tại khu vực đường Hùng Vương. Đi cùng bà Mị còn có bà Nguyễn Thị Huệ, 80 tuổi, có chồng và em trai đều là liệt sĩ.

“Tôi từ quê ra mà không xếp hàng sớm làm sao đến lượt. Những người ở Hà Nội sẽ có chỗ ngồi trước, ngồi đẹp thì tôi buộc lòng phải xếp hàng sớm” – bà Mị nói.

Bà Nguyễn Thị Mị và bà Nguyễn Thị Huệ có mặt tại khu vực Hùng Vương từ sáng ngày 31-8 để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: NS

Trước khi đi, bà Mị đã bán 2 tạ lúa để đổi lấy 1 triệu 7 dùng làm sinh hoạt phí và xác định sẽ ngồi yên tại khu vực này để giữ chỗ cho đến khi xem xong chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sáng 2-9.

“Vì yêu nước, yêu dân tộc. Tôi cũng muốn ra Hà Nội một lần để cho biết, sợ không còn được theo dõi một dịp kỉ niệm lớn như này nữa” – bà Mị chia sẻ.

Với bà Nguyễn Thị Huệ, bà cho biết vì tuổi cao sức yếu, đây có thể là lần cuối cùng có thể chứng kiến 1 sự kiện lớn của đất nước nên “dù có mệt cũng phải cố mà đi”. Bà Mị sẽ ngồi giữ chỗ còn bà Huệ sẽ về nhà người thân để nghỉ ngơi trước khi có thể đến theo dõi lễ kỷ niệm.

Cụ bà 80 tuổi còn mang theo giấy chứng nhận chồng, em trai đều là liệt sĩ để mong có thể liên lạc với chính quyền địa phương, có được một chỗ ngồi tốt theo dõi lễ kỷ niệm.

Gia đình 4 người của chị Ngô Thị Tuyến (Mê Linh, Hà Nội) cũng có mặt tại khu vực này từ sáng. “Nhà xa nên tôi phải đến sớm với mong muốn có chỗ đẹp nhất để ngồi. Cả nhà tôi đã mang đủ đồ ăn, nước uống để ở khu vực này từ giờ đến sáng 2-9. Dù có mệt nhưng mấy khi được theo dõi 1 sự kiện lớn, ý nghĩa như vậy của đất nước” – chị Tuyến cho biết.

Gia đình 4 người của chị Ngô Thị Tuyến. Ảnh: NS

Sợ không còn cơ hội để chứng kiến sự kiện lớn của đất nước

Sợ không còn cơ hội để chứng kiến sự kiện lễ kỷ niệm Quốc khánh lớn nữa cũng là tâm lý chung của nhiều người cao tuổi có mặt tại khu vực Hùng Vương – Nguyễn Thái Học.

Năm nay 60 tuổi, bà Nguyễn Thị Lý Ngư (xã Hà Nam, TP Hải Phòng) cũng có mặt tại khu vực này từ sáng sớm trước 2 ngày lễ kỷ niệm diễn ra. Bà Lý cũng đã chuẩn bị bạt, đồ ăn đầy đủ để có thể sinh hoạt tại khu vực này từ nay đến hết sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Lý Ngư (xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đi từ 4 giờ sáng để lên đến Hà Nội sáng nay. Ảnh: NS

“Năm nay 60 tuổi rồi, sợ không còn cơ hội nữa, chắc là chỉ lần này thôi” – bà Lý nói và cho biết phải đến sớm như vậy là vì sợ không còn chỗ đẹp để theo dõi sự kiện.

Có mặt tại Hà Nội từ ngày 29-8, bà Nguyễn Thị Thoa, 59 tuổi, đến từ Lai Châu đã xem buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm tại khu vực ngã tư Liễu Giai – Kim Mã. Hôm nay, bà Thoa đến khu vực Hùng Vương từ 5 giờ sáng để chờ với mong muốn có một chỗ đẹp hơn theo dõi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

“Cả nhà tôi có 4 người và đều sẽ ngồi vị trí này từ nay cho đến khi lễ kỷ niệm diễn ra. Tôi muốn về Hà Nội 1 lần cho biết vào đúng dịp kỷ niệm lớn của đất nước, sợ sau này không còn sức để đi”.

Bà Nguyễn Thị Thoa, 59 tuổi, đến từ Lai Châu có mặt từ ngày 29-8. Ảnh: NS

Bà Thoa cho biết trong dịp này cũng đã cố gắng tham quan một số nơi ở Thủ đô. Tối qua, bà còn lên khu vực hồ Gươm để đón xem chương trình Hà Nội – Rạng rỡ.