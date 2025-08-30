Quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 30/08/2025 12:45

(PLO) - Sáng 30-8, tại Hà Nội, quân nhân các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia tham gia lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2-9.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2-9, Chính phủ và Bộ Quốc phòng các nước Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia đã cử hơn 400 quân nhân đến Việt Nam tham gia sự kiện.

Sáng 30-8, khối quân nhân 4 quốc gia Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia đã tham gia lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Khối Quốc kỳ, đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân, tham gia duyệt binh qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân Nga ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga. Ảnh: PHI HÙNG

Chiến sĩ khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: HOÀNG GIANG - PHI HÙNG

﻿ Khối Quân đội nhân dân Lào tham gia lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: PHI HÙNG

﻿ ﻿ Quân đội nhân dân Lào là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược. Ngày nay, Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Ảnh: PHI HÙNG.

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng, giành độc lập, tự do cho đất nước mình. Ảnh: PHI HÙNG