TP.HCM: Hơn 1.800 vận động viên tranh tài Giải việt dã lực lượng vũ trang năm 2025

(PLO)- Giải việt dã lực lượng vũ trang năm 2025 tại TP.HCM thu hút hơn 1.800 vận động viên tranh tài ở hai cự ly 5km (nam) và 3km (nữ).
Sáng 21-12, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức Giải việt dã lực lượng vũ trang năm 2025. Giải chạy nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2025).
Giải năm nay, thu hút hơn 1.800 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ, học viên đến từ các đơn vị: Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, Bộ đội biên phòng TP.HCM, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, các trường đại học, cao đẳng thuộc lực lượng Công an nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ của các phường, xã trên địa bàn TP.
Các vận động viên tham gia tranh tài được chia thành 3 đợt chạy (lượng lượng dân quân nữ, lực lượng dân quân nam, các lực lượng vũ trang) với 2 cự ly 5km (nam) và 3km (nữ).