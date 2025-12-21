TP.HCM: Hơn 1.800 vận động viên tranh tài Giải việt dã lực lượng vũ trang năm 2025

THUẬN VĂN

(PLO)- Giải việt dã lực lượng vũ trang năm 2025 tại TP.HCM thu hút hơn 1.800 vận động viên tranh tài ở hai cự ly 5km (nam) và 3km (nữ). 

Sáng 21-12, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức Giải việt dã lực lượng vũ trang năm 2025. Giải chạy nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2025).

Giải năm nay, thu hút hơn 1.800 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ, học viên đến từ các đơn vị: Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, Bộ đội biên phòng TP.HCM, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, các trường đại học, cao đẳng thuộc lực lượng Công an nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ của các phường, xã trên địa bàn TP.

Các vận động viên tham gia tranh tài được chia thành 3 đợt chạy (lượng lượng dân quân nữ, lực lượng dân quân nam, các lực lượng vũ trang) với 2 cự ly 5km (nam) và 3km (nữ).

Giải việt dã lực lượng vũ trang năm 2025 không chỉ là hoạt động thể thao thiết thực, chào mừng truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Đây là còn dịp để tăng cường tinh thần đoàn kết, ý chí rèn luyện, bản lĩnh sức bền và kỷ luật cho các vận động viên.
Giải còn góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao thể lực, đáp ứng nhu cầu sức khỏe để bảo vệ, xây dựng Tổ quốc trong tình hình mới.
Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Quang Sáng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh TP.HCM khẳng định: "Giải việt dã lực lượng vũ trang năm 2025 là minh chứng sinh động cho sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang TP.HCM. Thể hiện tinh thần quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước".
Khối lực lượng dân quân, cán bộ, chiến sĩ nữ khởi đầu giải chạy với cự ly 3km.
Khối cán bộ, chiến sĩ, học viên từ các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng dân quân tự vệ nam tham gia hai 2 vòng chạy tiếp theo với cự ly 5km.
Vận động viên Nguyễn Thị Thùy Dương (nữ dân quân phường An Đông, TP.HCM) xuất sắc về đích sau lượt chạy dài 3km.
Đại úy Thân Văn Đào (Đại học cảnh sát nhân dân) giành chiến thắng ở lượt chạy thứ hai với cự ly 5km.
Vận động viên Nguyễn Đức Thảo (phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) về đích ở lượt chạy thứ ba (cự ly 5km) dành cho lực lượng dân quân nam.
Các chiến sĩ thuộc Vùng 2 Hải quân cùng chụp ảnh lưu niệm.
Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM phấn khởi, hô vang khẩu hiệu chiến thắng sau khi tham gia giải chạy.
