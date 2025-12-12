Công an TP.HCM ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Bính Ngọ 12/12/2025 10:07

(PLO)- Đợt cao điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026 sẽ kéo giảm tội phạm, bảo đảm môi trường an toàn cho người dân, du khách và nhà đầu tư.

Sáng 12-12, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 15-12-2025 đến 16-3-2026). Đồng thời, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ ra quân. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết năm 2025 lực lượng Công an TP đã giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của TP.

Năm 2026 là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Chính vì thế, đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng công an TP trong công tác đảm bảo ANTT.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu trong buổi lễ ra quân. Ảnh

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đợt cao điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026 sẽ là bước tạo đà quan trọng để kéo giảm tội phạm, bảo đảm môi trường an toàn cho người dân, du khách và nhà đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Công an TP.HCM xác định nhiều nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh 5 nhóm nội dung lớn: Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phòng chống tội phạm; các sở, ngành, đoàn thể phát huy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030; tăng cường truyền thông về kết quả, mô hình, gương điển hình trong công tác phòng chống tội phạm.

Đặc biệt, Công an TP đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh và kéo giảm tội phạm, thực hiện thành công chỉ tiêu xây dựng 30% địa bàn cấp xã không ma túy và ít nhất 30% địa bàn khu phố, ấp, khu dân cư ở các địa bàn cấp xã còn lại đạt tiêu chí địa bàn không ma túy; 100% cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp không ma túy.

Các lực lượng ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: LÊ ÁNH

Lãnh đạo Công an TP.HCM tặng hoa động viên các đơn vị trong buổi lễ ra quân. Ảnh: LÊ ÁNH