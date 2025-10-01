TP.HCM tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhân rộng mô hình “SOS An ninh, trật tự” 01/10/2025 15:39

Sáng 1-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.HCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/TP) tổ chức Lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; nhân rộng mô hình “SOS An ninh, trật tự” và ra mắt mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân” trên địa bàn TP.HCM.

Tham dự lễ có Trung tướng Mai Hoàng, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an TP.HCM, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP; Ban giám đốc Công an TP.HCM, các thành viên trong Ban chỉ đạo 138/TP; phòng nghiệp vụ công an thành phố; Ban Chỉ đạo 138 và công an các xã, phường, đặc khu.

Lễ phát động đánh dấu thời điểm toàn lực lượng Công an TP.HCM, phối hợp cùng Quân đội và các sở, ban, ngành TP.HCM, bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn ngày càng tinh vi

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại hội trường Công an TP.HCM (cơ sở 2, phường Bà Rịa) và trực tuyến đến các điểm cầu khác.

Thời gian qua, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố được kéo giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy không ngừng thay đổi phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều vụ việc cố ý gây thương tích, thậm chí giết người xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống nhưng chưa được phát hiện, hòa giải kịp thời...

Trước những thách thức đó, đặc biệt để góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Chỉ đạo 138/TP mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị.

Trong đó, Công an thành phố là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP. Thời gian qua, toàn lực lượng Công an thành phố đã không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và hành động; cấp cơ sở bám sát nhân dân, gần nhân dân, lắng nghe nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, thực chất.

“SOS An ninh, trật tự”

Việc triển khai mô hình “SOS An ninh, trật tự” và “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân” chính là một bước đi cụ thể, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc hiện thực hóa mục tiêu đó...

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Chỉ đạo 138/TP, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, đối với Công an thành phố - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo 138 Thành phố phải phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai các giải pháp đồng bộ trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự theo kế hoạch đã đề ra; tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa; đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt hai mô hình trên toàn địa bàn thành phố.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an xã, phường, đặc khu, phải nắm vững quy trình, sử dụng thành thạo hệ thống, ứng dụng “SOS An ninh, trật tự CATP HCM”; đồng thời mỗi cán bộ tham gia Tổ công tác 3 trong 1 phải là cán bộ dân vận khéo.

Trung tướng Mai Hoàng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chỉ đạo các tổ chức thành viên các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng đợt cao điểm, tích cực tham gia hai mô hình này.

Cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố

Làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và chính quyền địa phương, huy động các nguồn lực xã hội để các "Tổ Công tác 3 trong 1" thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, giảm thiểu nguy cơ phát sinh tội phạm.

Ban Chỉ đạo 138 xã, phường, đặc khu phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện đợt cao điểm và hiệu quả hoạt động của hai mô hình này trên địa bàn mình.

Ban Chỉ đạo 138 các xã, phường, đặc khu triển khai ra quân đợt cao điểm cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố; đồng thời thành lập các “Tổ công tác 3 trong 1”, ban hành quy chế hoạt động rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; gắn với vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “SOS An ninh, trật tự CATP.HCM”…

Sau buổi lễ, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP cùng các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bà Rịa.