CSGT TP.HCM khu vực 1 phối hợp với công an cấp xã ra quân trấn áp tội phạm 01/08/2025 14:46

Ngày 1-8, tại khu vực Bình Dương cũ, phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM khu vực 1 tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM khu vực 1 ra quân phòng chống tội phạm. Ảnh: LÊ ÁNH

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, tuần tra, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nổi bật là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá tải, tụ tập đua xe và lạng lách, đánh võng.

Ngoài ra, một số khu vực cửa ngõ, bến xe, cảng và sân bay thường xuyên xảy ra ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cũng theo thượng tá Trưởng, trong thời gian tới, lưu lượng phương tiện và người tham gia giao thông sẽ tăng cao khi thành phố tổ chức các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm lớn, đòi hỏi sự tập trung cao độ của các lực lượng chức năng.

Các hành vi vi phạm bị xử lý nghiêm. Ảnh: LÊ ÁNH

Thượng tá Trưởng nhấn mạnh: “Đợt cao điểm lần này sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, vi phạm làn đường, dừng đỗ trái phép; chủ động giải tỏa ùn tắc tại các tuyến cửa ngõ, bến xe, cảng, sân bay; phối hợp các lực lượng khác ngăn chặn đua xe, tụ tập gây rối; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xử phạt nguội để nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, đề cao kỷ luật, xây dựng hình ảnh người Cảnh sát giao thông chính quy, thân thiện”.

Thượng tá Trưởng cho biết thêm, tới đây lực lượng CSGT sẽ phối hợp lực lượng Công an phường xã để tăng cường công tác tuần tra đảm bảo ANTT.

Trong ngày, Công an phường Bình Dương cũng ra quân trấn áp các loại tội phạm. Ảnh: LÊ ÁNH

Công an phường Chánh Hiệp ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong ngày, Công an 168 phường xã trên địa bàn TP.HCM cũng đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT.