TP.HCM: Công an phường Đông Hưng Thuận ra quân trấn áp tội phạm vì bình yên cho dân 01/08/2025 12:45

(PLO)- Trong đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM thể hiện quyết tâm cao độ trong việc bảo vệ an ninh, trật tự từ mỗi khu phố.

Video: Công an Phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Sáng 1-8, cùng với công an TP.HCM, Công an phường Đông Hưng Thuận tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đợt cao điểm diễn ra từ nay đến hết ngày 15-9-2025.

Đây là hoạt động theo mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Công an Phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM: Ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm: Chung tay vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Ảnh: TRẦN MINH

Phát huy vai trò xung kích, giữ vững thế trận an ninh cơ sở

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho hay: Phường mới sáp nhập hiện có quy mô dân số và diện tích lớn, địa bàn có nhiều đặc thù, vừa thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

"Công an phường xác định đợt cao điểm lần này không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là đợt hành động sâu rộng, thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân và giữ bình yên từ cơ sở”- Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn đã giảm gần một nửa (45,45%) so với cùng kỳ. Tỷ lệ phá án đạt 96,55%.

Công an đã bắt giữ 57 người, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm về hình sự, ma túy, môi trường. Đặc biệt, lực lượng Công an đã phát hiện và xử lý 21 vụ với 52 người liên quan đến ma túy, lập hồ sơ đưa 124 người vào cơ sở cai nghiện.

Trung tá Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Công an phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: TRẦN MINH

Trong quá trình triển khai cao điểm, lực lượng Công an phường sẽ kiểm tra hành chính toàn diện, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà trọ, tiệm massage, quán karaoke… Đồng thời tập trung chủ động nắm chắc tình hình không gian mạng, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động xuyên tạc, kích động, chống phá.

Toàn lực lượng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, với tinh thần “tấn công liên tục - giữ vững từng ngõ phố”, góp phần mang lại cuộc sống an lành, ổn định và phát triển cho hơn 183.000 người dân toàn phường.

Chủ động - quyết liệt - toàn dân tham gia giữ gìn bình yên

Bà Nguyễn Thị Hạnh (62 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) cũng bày tỏ: “Tôi thấy công an khu vực thường xuyên đi tuần ban đêm, nói chuyện với dân rất gần gũi. Người dân mình mà hợp tác, thì phường chắc chắn sẽ ngày càng bình yên”.

Ông Trần Văn Dũng (58 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) cho hay là ông sống ở khu vực này mấy chục năm rồi nhưng chưa khi nào thấy lực lượng Công an làm mạnh, làm đều và gũi như lúc này. "Đi đâu cũng thấy bóng áo xanh, hỏi thăm dân, dọn dẹp, hỗ trợ bà con. Thật sự là vừa an tâm, vừa tự hào”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Võ Thị Chính - Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM nhấn mạnh: Tội phạm có thủ đoạn ngày càng tinh vi, toàn hệ thống chính trị phường cần chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính, phòng cháy chữa cháy; đồng thời phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm.

Chủ tịch UBND phường cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của lực lượng Công an cùng toàn hệ thống chính trị trong công tác giữ gìn an ninh trật tự thời gian qua.

Bà nhấn mạnh, sau khi được hợp nhất từ ba phường cũ Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận và Tân Thới Nhất - Công an phường Đông Hưng Thuận đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Bà Võ Thị Chính, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, động viên các lực lượng tại lễ ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn. Ảnh: TRẦN MINH

“Nhờ những nỗ lực đó, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, công tác an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy đạt nhiều kết quả tích cực” - bà Chính đánh giá.

Đồng thời, bà đề nghị lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - văn hóa diễn ra trên địa bàn phường.

