Công an phát hiện 2 thợ săn cùng súng tháo rời và động vật hoang dã 08/01/2026 11:32

(PLO)- Công an vây bắt hai thợ săn và phát hiện súng đã tháo rời cùng nhiều bộ phận động vật hoang dã tại xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 8-1, Công an xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chuyển toàn bộ tang vật và hai thợ săn bắn động vật hoang dã cho Hạt Kiểm lâm Đam Rông để xử lý nghiêm minh.

Hai thợ săn cùng súng và nhiều bộ phận động vật hoang dã.

Trước đó, lúc 3 giờ sáng ngày 4-1, tổ tuần tra của Công an xã Đam Rông 4 đang tuần tra thì nghe tiếng động cơ xe máy. Qua ánh đèn pha, lực lượng công an phát hiện chiếc xe mô tô biển số tỉnh Đắk Lắk, trên xe có hai bóng người với dáng vẻ lấm lét.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, các chiến sĩ công an ngay lập tức áp sát, ra hiệu lệnh dừng xe.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong hành lý của hai người này không phải hàng hóa thông thường, mà là các bộ phận súng tháo rời cùng dụng cụ bơm hơi áp lực cao và một cơ số đạn sẵn sàng lên nòng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện ba cá thể động vật rừng, cùng nhiều bộ phận nghi thuộc loài linh trưởng. Hành vi tháo rời súng để ngụy trang cho thấy hai người này đã tính toán kỹ lưỡng nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tại cơ quan công an, danh tính hai thanh niên này được làm rõ là Ma Văn Phừ (41 tuổi) và Ma Văn Chín (30 tuổi), cùng trú tại thôn 6, xã Quảng Hòa. Cả hai khai nhận toàn bộ số động vật trên là "chiến lợi phẩm" từ việc săn bắn trái phép bằng súng nén hơi trong rừng Đam Rông 4 vào rạng sáng cùng ngày.