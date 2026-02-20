Sử dụng Gmail ẩn danh bôi nhọ người khác, bị phạt 7,5 triệu đồng 20/02/2026 17:14

(PLO)- Dù che giấu danh tính bằng tài khoản Gmail ẩn danh, người đàn ông vẫn bị lực lượng an ninh mạng Công an tỉnh Đồng Tháp truy vết, xử phạt vì gửi nhiều email xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, xúc phạm nhân phẩm của cá nhân

Ngày 20-2, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa đã xử phạt hành chính một trường hợp sử dụng tài khoản Gmail ẩn danh để phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự cá nhân, gây ảnh hưởng đến nội bộ doanh nghiệp.

Theo đó, lợi dụng các công cụ ẩn danh trên môi trường mạng, ông HHN đã tạo tài khoản gmail và nhiều lần gửi thư điện tử với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, xúc phạm nhân phẩm của cá nhân, làm ảnh hưởng xấu đến đoàn kết nội bộ trong doanh nghiệp.

Người đàn ông sử dụng Gmail ẩn danh gửi email bôi nhọ người khác, bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy vết. Qua đó, lực lượng chức năng xác định ông N là người thực hiện hành vi nêu trên.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông N đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính ông HHN số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.