Bộ Công Thương lập kế hoạch chi tiết áp dụng đồng loạt xăng E5, E10 từ 1-6 18/02/2026 09:36

(PLO)- Theo Thông tư 50/2025, từ 1-6 sẽ áp dụng đồng bộ xăng sinh học E5, E10 trên toàn hệ thống xăng dầu cả nước.

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch để thực hiện Thông tư số 50/2025 với mục đích xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Theo đó, từ 1-6 sẽ áp dụng đồng bộ xăng sinh học (E5, E10) trên toàn hệ thống xăng dầu cả nước.

Bộ Công Thương cho hay việc ban hành Kế hoạch là cơ sở để các đơn vị thuộc Bộ này, các địa phương, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, tổ chức, cá nhân có liên quan rà soát, xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện nội dung Thông tư nói trên. Đây cũng là cơ sở để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc tổ chức thực hiện Thông tư này, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương kết quả hoạt động.

Theo kế hoạch của Bộ Công Thương, trong quý 1-2026, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công sẽ chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Thông tư 50/2025 đến các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Đồng thời, Cục cũng được giao rà soát, đề xuất xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản xuất, tồn trữ, vận chuyển nhiên liệu sinh học; phối trộn, pha chế, phân phối, kinh doanh xăng sinh học E5, E10.

Từ ngày 1-8-2025 đến nay, xăng sinh học E10 đã được một số doanh nghiệp lớn bán thử nghiệm tại Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng. Ảnh: AH

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công có nhiệm vụ cập nhật thường xuyên các tiến bộ về công nghệ, thiết bị sản xuất nhiên liệu sinh học.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức kiểm tra hoạt động về nhập khẩu, sản xuất, phối trộn, pha chế, phân phối, kinh doanh xăng sinh học E5, E10 và nhiên liệu sinh học để đảm bảo nguồn cung E100 và nguồn cung xăng sinh học phục vụ tiêu dùng, sản xuất trong nước.

Cục cũng được giao nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cơ quan chức năng xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về chính sách thuế, phí, cơ chế tài chính đối với sản xuất và kinh doanh nhiên liệu sinh học. Thời gian thực hiện trong quý I và II-2026.

Vụ Dầu khí, Than có nhiệm vụ thúc đẩy phát triển sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước, đảm bảo từng bước tự chủ nguồn cung E10.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nhiên liệu sinh học có nhiệm vụ lập báo cáo, kế hoạch về triển khai sản xuất, nhập khẩu, phối trộn, pha chế, kinh doanh xăng sinh học, nhiên liệu sinh học đảm bảo đủ nguồn cung xăng sinh học cho thị trường.

Hiện nay, hai doanh nghiệp cung ứng xăng dầu lớn là Petrolimex và PVOIL đã triển khai bán thí điểm xăng sinh học tại Hải Phòng, Hà Nội và TP.HCM. Bộ Công Thương cho biết đánh giá của các doanh nghiệp chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh nào của người tiêu dùng về chất lượng xăng sinh học E10 đang lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cho biết để thực hiện lộ trình này, từ cuối năm 2024, Bộ Công Thương đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp trong nước và làm việc với nhiều đối tác quốc tế.

Cụ thể, Bộ đã sang Mỹ hai lần, làm việc với các đối tác tại Singapore, Malaysia, Philippines và Thái Lan, nhằm nghiên cứu kinh nghiệm triển khai xăng sinh học, đặc biệt là đánh giá xem xăng sinh học có gây tác động tiêu cực nào đến động cơ hay không.

Quá trình tìm hiểu cho thấy Hoa Kỳ đã sử dụng xăng E10 từ những năm 1980. Tại châu Âu, cũng như các quốc gia có điều kiện khí hậu tương đồng với Việt Nam như Thái Lan, trong nhiều năm trở lại đây, họ đều sử dụng phổ biến xăng sinh học.

Riêng tại Philippines, có rất nhiều phương tiện cũ hơn rất nhiều so với xe đang lưu hành tại Việt Nam, thậm chí có những dòng xe mà ở Việt Nam không còn thấy nữa, nhưng họ vẫn sử dụng E10, thậm chí E15 một cách hoàn toàn bình thường.

Song song với việc học tập kinh nghiệm quốc tế, trong nước, Bộ Công Thương cũng phối hợp với Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Bách khoa để tiến hành thử nghiệm xăng sinh học trên nhiều loại động cơ khác nhau.

“Trên cơ sở các dữ liệu kỹ thuật và thực tiễn quốc tế đó, Bộ Công Thương mới ban hành lộ trình triển khai xăng sinh học, và tin tưởng rằng việc sử dụng E10 sẽ không gây tác động xấu đến động cơ, như một số lo ngại trong dư luận hiện nay”, lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến cho biết.