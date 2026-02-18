Mùng 2 Tết, miền Bắc chuyển rét, có nơi dưới 13 độ 18/02/2026 09:02

(PLO)- Sau tiết trời nắng ấm của ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ ngày mùng 2 Tết, thời tiết miền Bắc chuyển rét, nhiệt độ giảm từ 2-4 độ.

Sáng 18-2, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa nhỏ vài nơi.

Trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày từ mùng 2 đến mùng 3 Tết trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Khu vực Hà Nội từ ngày mùng 2 Tết đến ngày mùng 3 Tết có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17–19 độ.

Theo dự báo, không khí lạnh cũng gây mưa, mưa nhỏ rải rác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ ngày mùng 4 đến mùng 6 Tết, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực vùng núi ngày mùng 5 và mùng 6 Tết có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; cao nhất từ 23-26 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ngày mùng 5-6 Tết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 24-27 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ từ mùng 2 đến mùng 6 tết ít mưa, ngày trời nắng.