Hơn 3.000 gói bảo hiểm được trao cho lực lượng thu gom rác dân lập 24/01/2026 20:20

(PLO)- PRO Việt Nam đã đồng hành cùng hơn 5.000 người thu gom rác dân lập, tổ chức tập huấn an toàn lao động cho gần 600 người lao động và trao đi gần 3.000 gói bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế... cho lực lượng này.

Ngày 24-1, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tổ chức chương trình “Tết Yêu Thương” cho hơn 300 người thu gom rác dân lập. Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng nhiều phần quà Tết cho lực lượng này.

Ngoài hoạt động chăm lo Tết, chương trình còn là dịp để các đại biểu, doanh nghiệp và tổ chức trực tiếp lắng nghe, thấu hiểu những câu chuyện đời thường, những khó khăn của người thu gom rác dân lập.

Từ đó chương trình đã góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, mở ra những hướng tiếp cận và giải pháp hỗ trợ mang tính dài hạn, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống thu gom, tái chế.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM (bìa phải) trao quà cho lực lượng thu gom rác dân lập. Ảnh: NC

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hương, Uỷ viên Ban biên tập, Trưởng ban Tổ chức Hành chính, Báo Tuổi Trẻ cho biết, chương trình Tết Yêu Thương nằm trong chuỗi dự án Việt Nam Xanh khởi xướng và triển khai từ năm 2024, với mục tiêu lan tỏa lối sống xanh, phát triển bền vững và đặc biệt là đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi giải pháp môi trường.

Lực lượng thu gom rác là những người đang ngày ngày hiện thực hóa khái niệm “sống xanh” bằng lao động bền bỉ, trách nhiệm và bằng cả sự hy sinh thầm lặng.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Hà, hơn sáu năm qua, PRO Việt Nam đã xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn bao bì bền vững tại Việt Nam góp phần vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.

"Chúng tôi hiểu rằng, mọi chiến lược vĩ mô hay công nghệ hiện đại cũng không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu đi lực lượng thu gom rác, đặc biệt là lực lượng thu gom rác dân lập tại TP.HCM, những nhân tố âm thầm nhưng không thể thiếu trong chuỗi vận hành thu gom và tái chế rác thải"- bà Hà chia sẻ.

Lực lượng thu gom rác dân lập thu gom tại các tuyến đường. Ảnh: NC

Bà Lâm Thị Phượng (hợp tác xã dịch vụ môi trường quận 11) chia sẻ, trước đây nhiều người trong lực lượng thu gom rác dân lập không có bảo hiểm y tế, nay được hỗ trợ bảo hiểm sẽ giúp cho mọi người an tâm làm việc hơn vì được chăm sóc sức khỏe.

"Nghề của chúng tôi tiếp xúc với nhiều nguồn lây bệnh, mảnh chai, kim tiêm.... Nhận được bảo hiểm ai cũng mừng vì có thể đi khám ở bệnh viện, được chăm sóc đầy đủ hơn"- bà Phượng nói.