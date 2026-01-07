Đồng Nai áp dụng giá mới về thu gom, xử lý rác sinh hoạt 07/01/2026 16:12

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai ban hành mức giá xử lý rác sinh hoạt đã tăng so với trước nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó vì chưa tính chi phí phân loại rác.

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định về việc phê duyệt giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 31-12-2025 Đây là đơn giá được điều chỉnh sau gần 8 năm thực hiện nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và sau khi sáp nhập tỉnh Bình Phước (cũ).

Giá xử lý rác tăng sau gần 8 năm giữ nguyên

Theo đó, đơn giá đối với hoạt động thu gom thủ công chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến điểm tập kết giá tối đa áp dụng cho tần suất thu gom 1 ngày/lần là 470.901 đồng/km.

Đơn giá tối đa đối với hoạt động thu gom cơ giới chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đến cơ sở tiếp nhận áp dụng tại khu vực đô thị cự ly bình quân 15km đến bằng hoặc dưới 20km là 239.128 đồng/tấn.

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành giá mới về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Ảnh: VŨ HỘI

Trường hợp khu vực nông thôn, miền núi, vùng có địa hình dốc và cự ly thu gom cơ giới sẽ được điều chỉnh theo chi phí nhân công, máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động, tiêu hao nhiên liệu với hệ số điều chỉnh từ 0,95-1,66 tùy khu vực và khoảng cách.

Việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt có 2 đơn giá, tùy phương pháp xử lý. Nếu xử lý rác bằng phương pháp sản xuất mùn hữu cơ (compost) là 558.439 đồng/tấn, xử lý bằng phương pháp đốt không thu hồi năng lượng là 519.653 đồng/tấn.

Mức giá xử lý áp dụng đối với chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại; chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế.

Xử lý rác gặp khó vì phải phân loại rác

Trước đó, năm 2018 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành mức giá xử lý rác sinh hoạt là 496 ngàn đồng/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Với mức giá này các doanh nghiệp xử lý rác phải gánh lỗ.

Do không thể cầm cự được với đơn giá trần xử lý rác quá thấp nên đã có 3/7 khu xử lý dừng tham gia đấu thầu, xử lý rác.

Sau gần 8 năm, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định giá mới từ 496.000 đồng/tấn lên 558.439 đồng/tấn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xử lý rác cho rằng mức giá mới ban hành được xác định trên cơ sở các loại rác đã được phân loại. Tuy nhiên trên thực tế, 100% lượng rác đưa về nhà máy xử lý đều chưa phân loại.

Doanh nghiệp xử lý rác vẫn gặp khó khăn khi đơn giá mới không tính chi phí phân loại rác. Ảnh: VŨ HỘI

Trao đổi với PLO, ông Trần Anh Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi, cho biết: Hiện công ty đang xử lý hơn 72% tổng lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo việc xử lý đúng quy trình kỹ thuật, công ty phải thực hiện công đoạn phân loại rác tại nhà máy, chi phí cho phần này khoảng hơn 108.000 đồng/tấn.

"Chi phí mới ban hành chưa tính công đoạn phân loại rác là chưa phản ánh đầy đủ các chi phí hợp lý hợp lý, hợp lệ và cần thiết. Vì vậy, công ty kiến nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung chi phí phân loại rác vào đơn giá xử lý" - ông Dũng đề xuất.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đề xuất trường hợp tỉnh chưa xem xét đưa chi phí phân loại rác vào đơn giá xử lý thì cần có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về trách nhiệm tổ chức phân loại rác trước khi bàn giao cho đơn vị xử lý; giao trách nhiệm cho các địa phương hoặc đơn vị thu gom thực hiện nhằm đảm bảo rác đưa xử lý phù hợp với việc cấp phép.