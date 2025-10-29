Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các xã, phường trả nợ tiền xử lý rác sinh hoạt 29/10/2025 15:26

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các phường, xã nhanh chóng trả nợ tiền xử lý rác sinh hoạt để tránh tồn đọng, ùn ứ chất thải gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 29-10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ban hành văn bản chỉ đạo các phường, xã thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt của địa phương tại Khu xử lý chất thải Quang Trung.

Trước đó, Sở NN&MT đã họp với các Sở ngành, Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi và đại diện 38 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Hiện các địa phương này đang nợ doanh nghiệp xử lý rác thải với tổng số tiền hơn 53 tỉ đồng.

Ngoài ra, trước thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các huyện, thành phố cũ còn nợ doanh nghiệp hơn 15 tỉ đồng.

Hiện còn 38 địa phương đang nợ tiền xử lý rác sinh hoạt cho doanh nghiệp. Ảnh: VŨ HỘI

Để tránh tồn đọng, ùn ứ chất thải rắn sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân, Sở NN&MT đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến tình trạng nợ tiền xử lý rác thải của các phường, xã. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vụ việc.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND các xã, phường chủ động điều hành ngân sách cấp xã, tham mưu, xin ý kiến Thường trực HĐND cấp xã chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2025 và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất; đồng thời khẩn trương phối hợp với Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ, lập thủ tục thanh toán, hoàn thành chậm nhất đến ngày 30-10-2025.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở NN&MT, Kho bạc Nhà nước khu vực XVII hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện thủ tục chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương.

Sở NN&MT đôn đốc UBND các xã, phường hoàn thành việc thanh toán chi phí xử lý rác thải sinh hoạt. Khẩn trương phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành giá trần thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt làm cơ sở cho các địa phương thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.