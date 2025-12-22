TP.HCM sắp thực hiện một số dự án có quy mô lớn 22/12/2025 17:23

(PLO)- Sở Xây dựng vừa cung cấp thông tin ba dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cung cấp thông tin công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp cho Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là công trình có quy mô lớn. Ảnh: TT

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp thông tin công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đề xuất Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào danh mục các công trình Hội đồng tổ chức kiểm tra, như sau:

Thứ nhất là dự án xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai (bao gồm cầu Phú Thuận qua sông Sài Gòn và cầu Thầy Cai qua kênh Thầy Cai).

Dự án được xây dựng tại phường Tây Nam, xã Nhuận Đức, xã Tân An Hội, TP.HCM và xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Tổng mức đầu tư là 7.969 tỉ đồng, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 16,7 km, dự kiến khởi công trong năm 2026.

Thứ hai là dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM (đoạn Bến Thành - Tham Lương).

Quy mô công trình bao gồm tổng chiều dài tuyến là 11,68 km. Trong đó đoạn tuyến đi ngầm dài khoảng 9,33 km; đoạn chuyển tiếp khoảng 0,28 km; đoạn đi cao dài khoảng 1,61 km; đoạn đi mặt đất vào depot là 0,46 km). Dọc tuyến bố trí 10 ga ngầm (bao gồm cả ga Bến Thành), một ga trên cao và một depot; cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị phục vụ như đầu máy, toa xe, các hệ thống cơ điện, thông tin, tín hiệu, kiểm soát, bán vé tự động ...

Ngày khởi công dự kiến của dự án là 15-1-2026, thực hiện trong thời gian 2026 - 2030.

Thứ ba là dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Dự án được xây đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính khoảng 54,062km, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng trục 17tấn/trục. Công trình ga: Hai ga giai đoạn 1 bao gồm ga Bến Thành và ga Cần Giờ và bốn ga giai đoạn 2 (khi có nhu cầu) bao gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh; một Depot dự kiến đặt tại xã Cần Giờ; một trung tâm OCC tại xã Cần Giờ.

Dự án đã khởi công ngày 19-12-2025, tiến độ thực hiện dự án dự kiến đến năm 2028.