Bảo tín Mạnh Hải công bố chiến lược mới, mở ra hành trình mới

Chiều 7-12, tại Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải – thương hiệu kim hoàn gia truyền hơn ba thập kỷ đồng tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội Việt phục tại phố đi bộ Hồ Gươm, đồng thời công bố chiến lược phát triển mới mang tên “Điểm đến Vàng 24K”.
Tại sự kiện đánh dấu cột mốc 33 năm phát triển thương hiệu, hai nhà sáng lập thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải đã cùng thực hiện nghi thức mở hộp “Trân Bảo vượt thời gian” công bố ra mắt bộ sưu tập vàng tích lũy Kim Gia Bảo 2026 và Tứ quý.
Kim Gia Bảo 2026 là thiết kế được lấy cảm hứng từ Di Sản Văn Hóa - Trống Đồng Đông Sơn, một trong những biểu tượng văn hóa rực rỡ và quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam, mang trong mình những ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tâm linh của người Việt cổ.
Với sứ mệnh lan tỏa văn hóa Việt, Bảo Tín Mạnh Hải mong rằng BST Kim Gia Bảo 2026 không chỉ mang ý nghĩa bền vững về giá trị vật chất, mà còn mang đến sự tự hào, tự tôn dân tộc trong từng sản phẩm cho những khách hàng sở hữu những dòng sản phẩm này.
Còn “Tứ quý thịnh vượng” là một tác phẩm nghệ thuật kim hoàn được lấy cảm hứng từ bộ Tứ Quý danh tiếng trong văn hóa Á Đông: Tùng, Cúc, Trúc, Mai.
Thông qua BST này, Bảo tín Mạnh Hải muốn gửi gắm thông điệp đầu tư vào Tứ Quý là đầu tư vào sự vẹn toàn, bền vững và phát triển không ngừng theo thời gian.
Ông Vũ Mạnh Hải, Nghệ nhân Ưu tú, Nhà sáng lập thương hiệu chia sẻ, mỗi chỉ vàng khách hàng mua là mồ hôi công sức, là của để dành lo cho con cái, cho tuổi già, là tài sản truyền đời.
Và trách nhiệm của Bảo Tín Mạnh Hải là trân quý gia sản của khách hàng bằng nền tảng uy tín đã được dựng xây qua 3 thế hệ và không ngừng tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt trong từng sản phẩm.
Sau hơn 3 thập kỷ được tin chọn là “nơi giữ vàng” uy tín của người Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải đang bước vào một hành trình mới, thương hiệu cam kết đồng hành cùng người dân trong việc tích lũy và vun đắp thịnh vượng cho tương lai.
Cũng tại sự kiện, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức thông báo thử nghiệm sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát 1 phân – tương đương 0,1 chỉ.
Đây là lần đầu tiên thương hiệu kim hoàn gia truyền này cung cấp sản phẩm vàng với trọng lượng siêu nhỏ, mở rộng cơ hội tích lũy cho mọi khách hàng, kể cả những người có ngân sách hạn chế.
Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao, việc sở hữu một chỉ vàng đôi khi tương đương cả tháng thu nhập khiến nhiều người e ngại khi muốn bắt đầu tích sản. Sự ra mắt của Tiểu Kim Cát 1 phân được xem là lời giải thiết thực cho bài toán này, giúp việc mua vàng trở nên “trong tầm tay” hơn với đông đảo người tiêu dùng.
Theo Bảo Tín Mạnh Hải, sản phẩm được phân phối thử nghiệm tại cửa hàng số 18 Ngô Quyền (Hà Nội) và chỉ 100 khách hàng đầu tiên nhận được phiếu mua hàng cho sản phẩm đặc biệt này.
Cửa hàng Flagship 18 Ngô Quyền là nơi hội tụ những gì tinh túy nhất của Bảo Tín Mạnh Hải.
Về kiến trúc, đây là sự giao thoa tinh tế giữa nét hào hoa, thanh lịch của Hà Nội xưa và sự sang trọng, bền vững của kiến trúc đương đại.
Không chỉ là nơi để khách đến mua vàng, đây còn là ngôi nhà di sản, nơi trưng bày những tuyệt tác Vàng 24K được chế tác thủ công bởi các nghệ nhân hàng đầu, kể câu chuyện về nghề gia truyền 3 thế hệ.