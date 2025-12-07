Bảo tín Mạnh Hải công bố chiến lược mới, mở ra hành trình mới 07/12/2025 20:48

(PLO)- Bảo Tín Mạnh Hải đang bước vào một hành trình mới, thương hiệu cam kết đồng hành cùng người dân trong việc tích lũy và vun đắp thịnh vượng cho tương lai.

Chiều 7-12, tại Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải – thương hiệu kim hoàn gia truyền hơn ba thập kỷ đồng tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội Việt phục tại phố đi bộ Hồ Gươm, đồng thời công bố chiến lược phát triển mới mang tên “Điểm đến Vàng 24K”.

Bảo tín Mạnh Hải khai trương cửa hàng Flagship tại 18 Ngô Quyền, nơi không chỉ là một cửa hàng kinh doanh mà còn được định vị là không gian nghệ thuật và văn hoá kim hoàn.

Tại sự kiện đánh dấu cột mốc 33 năm phát triển thương hiệu, hai nhà sáng lập thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải đã cùng thực hiện nghi thức mở hộp “Trân Bảo vượt thời gian” công bố ra mắt bộ sưu tập vàng tích lũy Kim Gia Bảo 2026 và Tứ quý.

Hai nhà sáng lập Bảo Tín Mạnh Hải đã cùng mở hộp “Trân Bảo vượt thời gian” công bố ra mắt bộ sưu tập mới.

Kim Gia Bảo 2026 là thiết kế được lấy cảm hứng từ Di Sản Văn Hóa - Trống Đồng Đông Sơn, một trong những biểu tượng văn hóa rực rỡ và quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam, mang trong mình những ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, văn hóa và tâm linh của người Việt cổ.

Với sứ mệnh lan tỏa văn hóa Việt, Bảo Tín Mạnh Hải mong rằng BST Kim Gia Bảo 2026 không chỉ mang ý nghĩa bền vững về giá trị vật chất, mà còn mang đến sự tự hào, tự tôn dân tộc trong từng sản phẩm cho những khách hàng sở hữu những dòng sản phẩm này.

Còn “Tứ quý thịnh vượng” là một tác phẩm nghệ thuật kim hoàn được lấy cảm hứng từ bộ Tứ Quý danh tiếng trong văn hóa Á Đông: Tùng, Cúc, Trúc, Mai.

Thông qua BST này, Bảo tín Mạnh Hải muốn gửi gắm thông điệp đầu tư vào Tứ Quý là đầu tư vào sự vẹn toàn, bền vững và phát triển không ngừng theo thời gian.

Ông Vũ Mạnh Hải, Nghệ nhân Ưu tú, Nhà sáng lập thương hiệu chia sẻ, mỗi chỉ vàng khách hàng mua là mồ hôi công sức, là của để dành lo cho con cái, cho tuổi già, là tài sản truyền đời.

Và trách nhiệm của Bảo Tín Mạnh Hải là trân quý gia sản của khách hàng bằng nền tảng uy tín đã được dựng xây qua 3 thế hệ và không ngừng tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt trong từng sản phẩm.

Sau hơn 3 thập kỷ được tin chọn là “nơi giữ vàng” uy tín của người Hà Nội, Bảo Tín Mạnh Hải đang bước vào một hành trình mới, thương hiệu cam kết đồng hành cùng người dân trong việc tích lũy và vun đắp thịnh vượng cho tương lai.