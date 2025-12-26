Doanh nghiệp Việt hợp tác đưa trái cây chuẩn xuất khẩu về 'sân nhà' 26/12/2025 17:00

Ngày 26-12, Vina T&T Group và Farmers Market ký kết hợp tác chiến lược nhằm phân phối trái cây chuẩn quốc tế tại thị trường nội địa. Động thái này được kỳ vọng giải quyết bài toán "được mùa mất giá".

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành nông nghiệp khi một doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu bắt tay cùng chuỗi bán lẻ hiện đại. Theo thỏa thuận, danh mục trái cây đạt chuẩn GlobalGAP của Vina T&T vốn đã chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu nay sẽ được phân phối chính ngạch qua hệ thống Farmers Market.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, đánh giá đây là mô hình liên kết hài hòa, giúp tháo gỡ điểm nghẽn của tư duy sản xuất cũ. Ông Phương nhìn nhận thực trạng lãng phí tài nguyên khi nông dân sản xuất cực khổ nhưng thiếu quan sát thị trường, chạy theo phong trào dẫn đến điệp khúc "được mùa mất giá", thậm chí mất trắng.

"Ngành công thương cam kết sẽ đóng vai trò 'bà đỡ', hỗ trợ tối đa về cơ chế để mô hình liên kết chuỗi này phát triển thực chất. Khi thành công, đây sẽ là tiền đề để nhân rộng, tạo động lực cho một nền nông nghiệp bền vững, an toàn", ông Phương nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương TP.HCM tại buổi ký kết hợp tác giữa Vina T&T Group và hệ thống siêu thị Farmers Market. Ảnh: QH

Về phía doanh nghiệp, đại diện Vina T&T Group cho biết sự hợp tác này thể hiện tầm nhìn chung trong việc nâng vị thế nông sản Việt. Để hiện thực hóa cam kết, ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc thương mại hệ thống siêu thị Farmers Market, tuyên bố sẽ thiết lập quy trình thu mua khép kín. Đơn vị này ưu tiên dành những vị trí trưng bày đắc địa nhất tại siêu thị cho hàng Việt.

Farmers Market cũng cam kết minh bạch hóa nguồn gốc, thường xuyên tổ chức các tuần lễ nông sản để người tiêu dùng trải nghiệm chất lượng chuẩn quốc tế. Sự hợp tác giữa hai đơn vị được kỳ vọng thiết lập kỷ luật sản xuất mới, giúp nông sản Việt bám rễ bền vững ngay trên sân nhà.

Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam, cho biết năm 2025 đánh dấu kỷ lục mới của ngành rau quả khi kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 8,5 tỉ USD. Đây là mức cao nhất lịch sử. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng chi hơn 3 tỉ USD để nhập khẩu rau quả, tăng mạnh 26% so với cùng kỳ.

"Bước vào các siêu thị, cửa hàng hiện nay, chúng ta thấy tràn ngập trái cây ngoại nhập. Trong khi đó, trái cây Việt Nam xuất đi Mỹ, châu Âu với chất lượng rất cao lại chưa khai thác được hết thế mạnh thị trường sân nhà", ông Bình nhận định.

Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: QH



Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho rằng đây là một nghịch lý cần sớm được giải quyết. Ông kỳ vọng sự hợp tác giữa Vina T&T và Farmers Market sẽ tạo ra làn gió mới, giúp người dân được thụ hưởng những sản phẩm tốt nhất vốn trước nay chỉ dành cho xuất khẩu.