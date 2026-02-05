Chuyên gia hiến kế để du khách không bị ‘ngộp’ thông tin tại TP.HCM 05/02/2026 10:53

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng TP.HCM cần kết nối các điểm đến rời rạc thành một hành trình liền mạch và ứng dụng công nghệ để giúp du khách đưa ra quyết định dễ dàng.

Sáng 5-2, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức tọa đàm “Không gian phát triển du lịch TP.HCM - Động lực từ liên kết chuỗi dịch vụ và trải nghiệm khách hàng”. Sự kiện nhằm định hướng phát triển du lịch trong bối cảnh không gian đô thị mở rộng và nhu cầu trải nghiệm của du khách thay đổi.

Bốn “khoảng trống” lớn của du lịch

Theo Sở Du lịch TP.HCM, du lịch hiện được xác định là một hệ sinh thái trải nghiệm, không chỉ là ngành kinh tế đơn lẻ. Tầm nhìn đến năm 2030, TP.HCM hướng tới trở thành đô thị du lịch thông minh, lan tỏa bản sắc văn hóa bằng công nghệ hiện đại.

Năm 2026, TP.HCM cùng ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế (riêng TP.HCM 11 triệu lượt) và 150 triệu lượt khách nội địa (TP.HCM 50 triệu lượt). Để đạt chỉ tiêu này, ngành du lịch thành phố cần bước đi đột phá trong quảng bá, đổi mới tư duy và phương thức triển khai.

Sắp tới, du khách sẽ khám phá TP.HCM sống động thông qua các giải pháp số hóa. Cụ thể là kênh microsite “Bản đồ du lịch số” tích hợp dữ liệu đa nguồn sẽ tạo bộ lọc thông minh về điểm đến, đồng thời mang đến trải nghiệm liền mạch với tính năng “Đặt xe 1 chạm”. Ngoài ra, chương trình ưu đãi độc quyền với mỗi gói trị giá 2,5 triệu đồng, dự kiến lên đến 10.000 gói/tháng sẽ được triển khai.

Tọa đàm “Không gian phát triển du lịch TP.HCM - Động lực từ liên kết chuỗi dịch vụ và trải nghiệm khách hàng” diễn ra sáng 5-2. Ảnh: THU TRINH.

ThS Lê Thị Thương, Phó Tổng Giám đốc SOI.Pro cho rằng du lịch là trải nghiệm xuyên suốt toàn bộ hành trình, không phải từng dịch vụ đơn lẻ. Bà chỉ ra bốn “khoảng trống” lớn gồm: thiếu cái nhìn tổng thể khiến các điểm chạm rời rạc; đa kênh nhưng thiếu liền mạch; du khách hài lòng nhưng chưa trung thành; hệ sinh thái dịch vụ chưa theo kịp kỳ vọng số hóa.

Theo ThS Thương, du lịch đang chuyển từ tư duy “điểm đến” sang “hành trình trải nghiệm”. Du khách mong muốn quy trình trực tuyến thuận tiện, song các “chạm cảm xúc” trong tương tác con người vẫn quyết định chất lượng. Bà dẫn chứng Singapore, Nhật Bản đã hợp nhất dữ liệu hàng không, lưu trú để tạo trải nghiệm liền mạch, đây là hướng đi Việt Nam mới bắt đầu thử nghiệm.

Đại diện Grab cho biết trong xu hướng du lịch nhóm nhỏ, khách hàng đánh giá cao những điểm đến thân thiện, an toàn và minh bạch. Doanh nghiệp lữ hành cần xây dựng chiến lược marketing phù hợp, xuất hiện đúng lúc để chạm tới trải nghiệm thực tế. Việc số hóa điểm đến cần mở rộng liên vùng, tận dụng các bản đồ sẵn có để cung cấp thông tin trực quan.

Kết nối trải nghiệm thay vì số hóa tràn lan

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh du lịch hiện đại là cuộc đua về sự thấu hiểu, trong đó dữ liệu và trải nghiệm là tài nguyên mới. Ngành du lịch không chỉ quảng bá cái sẵn có mà cần cung cấp đúng thứ du khách cần.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: THU TRINH.

"Ngành du lịch hướng đến hai vấn đề cốt lõi. Thứ nhất là nghiên cứu trải nghiệm khách hàng để chuyển từ dịch vụ rời rạc sang cá nhân hóa, ứng dụng bản đồ số lan tỏa giá trị văn hóa. Thứ hai là thúc đẩy chuyển đổi số với vai trò nòng cốt của doanh nghiệp và startup trong số hóa di sản, liên kết chuỗi dịch vụ thông minh", ông Bình chia sẻ.

Theo TS Khoa Tăng, Giảng viên cao cấp Đại học RMIT, những thành phố làm tốt chuyển đổi số thường không số hóa mọi thứ mà chọn cách tiếp cận chiến lược, đó là số hóa đúng các điểm ra quyết định. Thành công nằm ở khả năng tạo ra đúng tín hiệu, nội dung và thời điểm để du khách quyết định dễ dàng hơn.

TS Tăng nhận xét TP.HCM không thiếu nhu cầu với lượng khách lớn cả quốc tế lẫn nội địa, không thiếu sự đa dạng từ văn hóa và ẩm thực. Ngoài ra cũng không thiếu năng lượng của một đô thị luôn vận động, liên tục tạo ra những trải nghiệm mới.

“Vấn đề của TP.HCM không nằm ở tài nguyên. Cơ hội chiến lược nằm ở việc kết nối các trải nghiệm rời rạc thành một hành trình liền mạch giữa 168 phường, xã, thay vì để mỗi điểm đến vận hành như một ốc đảo độc lập”, TS Khoa Tăng nhấn mạnh.

TP.HCM cần kết nối các điểm đến thành hành trình liền mạch. Ảnh: THU TRINH.

Chuyển đổi số của TP.HCM không nên bắt đầu bằng việc sao chép mô hình của các thành phố khác mà cần xuất phát từ đặc thù đô thị, cấu trúc không gian và hành vi du khách.

TS Khoa Tăng cũng chỉ ra ba thông điệp chiến lược cho phát triển du lịch đô thị. Thứ nhất, không gian du lịch được mở rộng nhờ kết nối hệ thống chứ không phải bằng việc liên tục bổ sung thêm tài sản hay điểm đến mới. Thứ hai, nền tảng số chỉ thực sự hiệu quả khi giúp giảm sự bất định cho du khách, thay vì khiến họ choáng ngợp bởi quá nhiều thông tin.

Cuối cùng, phát triển du lịch đô thị bền vững không nằm ở số lượng điểm tham quan, mà ở cách thiết kế hành trình trải nghiệm từ giai đoạn tìm hiểu thông tin, di chuyển trong thành phố cho đến quyết định quay trở lại của du khách.