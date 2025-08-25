Rau quả Việt xuất sang Mỹ tăng vọt 67%, thu về hơn 300 triệu USD 25/08/2025 15:48

(PLO)- Trong 7 tháng đầu năm, Mỹ tăng nhập khẩu rau quả Việt Nam tới 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, tính sơ bộ tới ngày 20-8, giá trị xuất khẩu rau quả trong tháng đạt gần 759 triệu USD, giảm 0.8% so với tháng trước, và giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt hơn 4,6 tỉ USD, giảm hơn 2% so với cùng kỳ.

Báo cáo cũng chỉ rõ, trong 7 tháng đầu năm Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu về nhập khẩu rau quả Việt Nam với 2,1 tỉ USD, song giảm nhẹ 15% so với cùng kỳ. Đáng chú ý Mỹ dù xếp thứ 2 nhưng lại là thị trường có mức nhập khẩu tăng trưởng cao nhất, đạt 316 triệu USD, tăng 67% so với 7 tháng đầu năm 2024.

Chuối, ổi, thanh long... là các mặt hàng xuất khẩu tốt qua thị trường Mỹ. Ảnh: THU HÀ

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết, chuối, ổi, thanh long, dừa tươi, xoài… là các mặt hàng được người Mỹ ưa chuộng.

Bên cạnh Mỹ, các thị trường quan trọng khác cũng ghi nhận đà tăng trưởng như Nhật Bản tăng 21%, Hà Lan 37%, Úc 32%, UAE 56% và Malaysia 62%.

Trong khi đó, Hàn Quốc và Thái Lan, dù vẫn nằm trong top 10 thị trường trọng điểm của xuất khẩu rau quả Việt Nam nhưng đà giảm lại lần lượt là 3% và 40%.

Lý giải thêm về sự sụt giảm của xuất khẩu rau quả trong tháng 8 so với 2 tháng trước đó, ông Nguyên cho biết, điều này là do xuất khẩu sầu riêng bị giảm tốc vì Tây Nguyên chưa vào vụ thu hoạch.

Vì thế lượng sầu riêng tươi và sầu riêng đông lạnh vẫn chưa có nhiều hàng để xuất khẩu. Ông kỳ vọng trong tháng tới, khi sầu riêng vào chính vụ, giá trị xuất khẩu có thể tăng trưởng trở lại.