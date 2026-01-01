Loạt chính sách thuế mới nào có hiệu lực từ hôm nay? 01/01/2026 15:35

(PLO)- Từ hôm nay (1-1-2026), nhiều chính sách thuế mới chính thức có hiệu lực, đơn cử như xóa bỏ thuế khoán, nâng mức giảm trừ gia cảnh; biểu thuế lũy tiến...

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1-7-2026. Song, riêng các nội dung liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2026, tức là từ hôm nay (1-1).

Thu nhập 17 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế thu nhập

Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế tăng từ 11 triệu lên 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương 186 triệu đồng/năm và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, một người độc thân nếu có thu nhập 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ năm tới (15,5 triệu đồng + 1,55 triệu đồng = 17,05 triệu đồng), giảm được 210.000 đồng/tháng so với hiện nay.

Song song đó, cứ một người phụ thuộc sẽ được giảm trừ gia cảnh 6,2 triệu đồng/tháng. Nghĩa là, cá nhân có một người phụ thuộc thì thu nhập 24 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, giảm được 610.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành.

Luật sửa đổi còn mở rộng các khoản được giảm trừ, bao gồm các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản chi cho y tế, giáo dục của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Nhiều chính sách thuế mới chính thức có hiệu lực từ hôm nay (1-1) ảnh hưởng trực tiếp tới người dân. Ảnh: MINH TRÚC

Biểu thuế lũy tiến rút gọn còn 5 bậc

Một điểm thay đổi đáng chú ý khác là việc rút gọn biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc thuế.

Theo đó, các mức thuế suất lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%. Mức thuế suất 5% áp dụng cho thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng. Mức cao nhất 35% áp dụng cho phần thu nhập vượt 100 triệu đồng/tháng.

Với biểu thuế mới, tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành. Biểu thuế mới cũng khắc phục được việc tăng đột ngột tại một số bậc, đảm bảo tính hợp lý hơn của biểu thuế.

Tuy nhiên, mức thuế suất cao nhất vẫn được giữ nguyên là 35%. Chính phủ cho biết đây là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực.

Chính thức xóa bỏ thuế khoán

Từ hôm nay, thuế khoán sẽ chính thức bị xóa bỏ, hộ kinh doanh chuyển sang tự kê khai, tự tính và nộp thuế theo quy định mới.

Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh không còn phải nộp thuế môn bài mà chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, hộ kinh doanh chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi doanh thu đạt từ 500 triệu đồng/năm trở lên. Đây là mức ngưỡng mới, tăng gấp 5 lần so với mức 100 triệu đồng/năm đang áp dụng trước đó. Mức này cũng được trừ trước khi tính thuế theo tỉ lệ doanh thu.

Từ hôm nay, sẽ chính thức xóa bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh. Ảnh: MINH TRÚC

Ngoài ra, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỉ đồng/năm, nếu xác định được chi phí hợp lệ, sẽ chịu thuế suất 15% trên phần lợi nhuận. Mức này tương đương thuế suất ưu đãi đang áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỉ đồng đến dưới 50 tỉ đồng/năm, thuế suất áp dụng là 17%. Trường hợp doanh thu từ 50 tỉ đồng/năm trở lên, thuế suất là 20%.

Trong trường hợp hộ kinh doanh không xác định được chi phí đầu vào, việc tính thuế vẫn thực hiện theo phương pháp tỉ lệ trên doanh thu, với mức thuế suất từ 0,5% đến 2% tùy ngành nghề, tương tự quy định hiện hành.

Đối với thuế giá trị gia tăng, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên vẫn thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, với tỉ lệ thuế suất giữ nguyên theo từng ngành nghề.