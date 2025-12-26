Cuối năm, doanh nghiệp thủy sản nhận tin vui về thuế 26/12/2025 07:28

(PLO)- Các hoạt động chế biến thủy sản đã chính thức được xác nhận hưởng ưu đãi miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Nghị định 320/2025/NĐ-CP ban hành từ ngày 15-12-2025.

Đây là thông tin do Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cung cấp và nhấn mạnh đây là tin vui lớn sau gần 5 năm kiên trì đấu tranh và kiến nghị, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp ngành thủy sản.

Theo đó, các hoạt động chế biến thủy sản đã chính thức được công nhận và hưởng ưu đãi miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 320.

Các hoạt động chế biến thủy sản đã chính thức được xác nhận hưởng ưu đãi miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Nghị định 320. Ảnh minh họa: THU HÀ

"Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ và sự lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ các doanh nghiệp của Bộ Tài chính cùng sự đồng hành kịp thời của Chính phủ và các bộ ngành liên quan.

Nỗ lực này đã giúp các kiến nghị từ các công văn hướng dẫn trở thành quy định pháp luật có giá trị cao, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng ngàn doanh nghiệp chế biến thủy sản, hỗ trợ giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh xuất khẩu và thúc đẩy phát triển bền vững ngành thủy sản", VASEP nói.

Nhìn lại trước năm 2021, ngành chế biến thủy sản gặp bất cập lớn. Các hoạt động như đông lạnh sản phẩm tươi sống ở mức âm 18 độ C, chế biến thành sản phẩm chín hoặc pha trộn gia vị thường bị xếp vào "sơ chế". Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Từ thực tế trên, VASEP đã chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), UBND tỉnh Cà Mau gửi các công văn kiến nghị tới Bộ Tài chính và Chính phủ.

Sau nhiều tháng nỗ lực họp bàn và kiến nghị liên tục từ cuối năm 2020, VASEP đã nhận được sự đồng thuận của Bộ Tài chính thông qua Công văn số 2550/BTC-TCT ngày 12-3-2021.

Công văn này là một cột mốc quan trọng, lần đầu tiên xác định rõ các hoạt động chế biến nêu trên được coi là hoạt động chế biến thủy sản. Từ đây, VASEP cùng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục kiên trì đưa nội dung này vào hàng chục cuộc họp và văn bản góp ý xây dựng chính sách, nhằm "luật hóa" các ưu đãi về thuế.

Đến nay, đã ghi nhận thành quả khi Điều 4 Nghị định 320 chính thức quy định chi tiết về thu nhập được miễn thuế cho ngành thủy sản. Đặc biệt, Nghị định còn làm rõ các thông tin quan trọng gồm:

Cụ thể, về mở rộng phạm vi, thu nhập từ chế biến thủy sản (kể cả trường hợp mua về chế biến, thuê gia công, nhận gia công) tại địa bàn đặc biệt khó khăn hoặc của Hợp tác xã sẽ được miễn thuế TNDN.

Đồng thời, Nghị định làm rõ định nghĩa "Sản phẩm chế biến", trong đó chính thức công nhận các sản phẩm đông lạnh từ -18 độ C trở xuống, sản phẩm chín và hàng giá trị gia tăng có pha trộn gia vị phụ liệu là sản phẩm thủy sản đã qua chế biến, được miễn thuế TNDN.

Ngoài ra, điều kiện hưởng ưu đãi cũng được quy định cụ thể với tỉ lệ giá trị nguyên liệu thủy sản trên giá thành sản phẩm phải từ 30% trở lên và sản phẩm không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

VASEP cho biết, đây đều là những nội dung "chưa từng có" trước đây, giúp giải quyết bất cập "sơ chế" mà ngành gặp phải từ lâu. Việc đưa được các quy định này vào Nghị định 320 sẽ giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh xuất khẩu và thúc đẩy phát triển bền vững ngành thủy sản.