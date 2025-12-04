Xuất khẩu cà phê lập đỉnh, nông dân cần làm gì để giữ vững? 04/12/2025 15:59

(PLO)- Xuất khẩu cà phê 11 tháng đầu năm 2025 đạt 1,4 triệu tấn với mức giá bình quân 5.667,6 USD/tấn, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo tình hình sản xuất, thị trường và xuất khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng đầu năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng trưởng cả về lượng và giá trị.

Theo đó, chỉ trong tháng 11-2025, xuất khẩu cà phê Việt đạt 80 ngàn tấn với giá trị hơn 463 triệu USD.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam thu về gần 7,9 tỉ USD từ 1,4 triệu tấn cà phê xuất khẩu, tăng hơn 14% về lượng và 59,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 5.667,6 USD/tấn, tăng gần 40%.

Đức, Ý và Tây Ban Nha tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam và duy trì đà tăng tích cực. Trong 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, Mexico tăng trưởng mạnh nhất về giá trị với mức tăng hơn 26 lần. Ngược lại, thị trường Indonesia ghi nhận mức giảm mạnh nhất là 8,9%.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) dự báo cả năm 2025, xuất khẩu cà phê sẽ vượt mốc 8 tỉ USD.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA nhìn nhận kết thúc niên vụ 2024-2025, xuất khẩu cà phê đạt 1,8 triệu tấn, tăng hơn 9% so với niên vụ trước. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu đạt mức kỷ lục hơn 8,4 tỉ USD, tăng trưởng đột biến 55,5%. Đây là mức kim ngạch cao nhất trong lịch sử các niên vụ cà phê của Việt Nam.

VICOFA dự kiến sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 sẽ tăng 10% do thị trường toàn cầu ổn định hơn, nguồn cung tại các nước xuất khẩu lớn bớt căng thẳng và chi phí logistics hạ nhiệt.

Tuy nhiên, nhìn về lâu dài, ngành cà phê Việt Nam vẫn còn nỗi lo về chiều sâu. Ông Nam cho biết hiện tiêu thụ nội địa chiếm trên 15% tổng sản lượng, còn lại phục vụ xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu cà phê nhân sống vẫn chiếm tỉ lệ trên 91%.

Theo ông Nam Hải, lượng cà phê dùng cho chế biến sâu như cà phê hòa tan, rang xay xuất khẩu còn rất thấp. Giá trị gia tăng mang lại chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng của cường quốc xuất khẩu thứ hai thế giới.

Do đó, để duy trì đà phát triển, ngoài gia tăng chế biến sâu, các doanh nghiệp cần có phương án đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững như tiêu chuẩn EUDR (quy định của EU về sản phẩm không gây phá rừng) và giảm phát thải carbon.