Không phải vàng, đây mới là kim loại đang tăng giá mạnh nhất 17/12/2025 11:28

(PLO)- Kim loại này vừa gây ngạc nhiên cho giới đầu tư khi xác lập đà tăng giá ấn tượng.

Giá đồng thế giới vừa xác lập mức cao chưa từng có trong lịch sử sau quyết định cắt giảm lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong bối cảnh cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ và làn sóng chuyển dịch năng lượng toàn cầu tăng tốc, nhiều tổ chức tài chính lớn dự báo kim loại này vẫn còn dư địa tăng mạnh, thậm chí tiến tới những mốc giá ngoài sức tưởng tượng trong năm 2026.

Tại Sàn Giao dịch kim loại London (LME), giá đồng tăng vọt khoảng 3%, chạm mốc 11.906 USD/tấn, chính thức phá vỡ kỷ lục vừa được thiết lập trước đó. Đà tăng còn được tiếp sức bởi tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và tâm lý lo ngại về các chính sách thuế quan mới của Mỹ, khiến nhu cầu tích trữ đồng gia tăng mạnh.

Giá đồng vừa thiết lập kỷ lục.

Theo các nhà phân tích của Ngân hàng Citi, đồng đang trở thành vật liệu không thể thay thế trong hai lĩnh vực then chốt của nền kinh tế tương lai gồm năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo.

Kim loại này đóng vai trò cốt lõi trong quá trình điện hóa nền kinh tế, mở rộng lưới điện và đặc biệt là xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Từ hệ thống dây dẫn, truyền tải điện đến các giải pháp làm mát trong những đại bản doanh AI, nhu cầu sử dụng đồng đều ở mức rất cao. Khi nhu cầu tăng nhanh trong khi nguồn cung từ các mỏ khai thác ngày càng hạn chế, thị trường đang hình thành một kịch bản siêu chu kỳ mới cho giá đồng.

Ngân hàng Citi dự báo giá đồng có thể đạt 13.000 USD/tấn vào đầu năm 2026 và tiếp tục leo lên 15.000 USD/tấn trong quý II-2026.

Ngân hàng ING cho rằng mốc 12.000 USD/tấn có thể được xác lập ngay trong quý II năm tới, đồng thời cảnh báo giá nguyên liệu leo thang sẽ gây áp lực lớn lên biên lợi nhuận của các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.