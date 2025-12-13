Gom vàng miếng SJC 'chợ đen' nguội lạnh, giới đầu cơ chùn tay? 13/12/2025 12:26

(PLO)- Giá vàng miếng SJC tại thị trường trong nước tăng chậm hơn đáng kể so với đà leo thang của thị trường quốc tế, khiến chênh lệch thu hẹp nhanh, kéo theo hoạt động lướt sóng trên chợ đen kém hiệu quả.

Giá vàng miếng ngày 13-12, đang được Công ty SJC 153,6 triệu đồng/lượng (mua) và 155,6 triệu đồng/lượng (bán) không thay đổi so với hôm qua. Trong tuần, thị trường vàng miếng ghi nhận diễn biến phiên tăng-giảm đan xen khiến cho mức tăng chung cả tuần đạt 700.000 đồng/lượng.

Chênh lệch trong và ngoài nước thu hẹp mạnh

Trong khi đó, so với cuối tuần trước, giá vàng quốc tế tăng khoảng 100 USD/ounce, tương đương mức tăng hơn 3,2 triệu đồng mỗi lượng.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới đứng ở mức 4.298 USD/ounce, tăng gần 20 USD so với phiên liền trước, đánh dấu một tuần giao dịch đầy hưng phấn của thị trường kim loại quý với 4 phiên tăng giá liên tiếp.

Trong phiên, kim loại quý có thời điểm bứt phá lên 4.350 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng 7 tuần trước khi hạ nhiệt dần do áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng.

Quy đổi theo tỉ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới cuối tuần tương đương khoảng 136,8 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Mức này hiện thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 18,6 triệu đồng/lượng, cho thấy khoảng cách giữa hai thị trường tiếp tục được thu hẹp đáng kể.

Chênh lệch giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm so với thế giới. Ảnh minh họa

Đà tăng không tương xứng giữa hai thị trường đã kéo chênh lệch giữa vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới từ mức trên 20 triệu đồng/lượng xuống còn khoảng 18,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, mức chênh lệch cũng ghi nhận xu hướng thu hẹp mạnh. Nếu trước đây, giá vàng miếng trên “chợ đen” cao hơn giá vàng thế giới tới 27 triệu đồng/lượng, thì hiện khoảng cách này đã giảm xuống còn khoảng 21 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do sáng nay được giao dịch phổ biến trong vùng 155,1 – 157,3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, với mặt bằng giá hiện tại, những người mua vàng miếng tại Công ty SJC ở mức khoảng 155,6 triệu đồng/lượng rồi bán lại trên thị trường tự do không những không có lãi, mà còn chịu lỗ khoảng 500.000 đồng mỗi lượng.

Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với giai đoạn cao điểm hồi tháng 10 và 11, khi mức chênh lệch lớn giúp hoạt động lướt sóng vàng miếng mang lại lợi nhuận cả triệu đồng mỗi lượng.

Tuần tới, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm báo cáo việc làm tháng 10 và 11, cùng số liệu lạm phát tháng 11 do Bộ Lao động Mỹ công bố. Dự báo đồng thuận cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm khoảng 50.000 việc làm trong tháng trước, phản ánh xu hướng suy yếu kéo dài của thị trường lao động, trong khi lạm phát được dự báo vẫn duy trì trên ngưỡng 3%.

Kim loại quý này đang trên đà kết thúc năm nay với mức tăng gần 60%, cao nhất kể từ năm 1979. Ảnh minh họa

Triển vọng vàng năm 2026 sẽ ra sao?

Theo các nhà phân tích hàng hóa, bức tranh dữ liệu này tiếp tục ủng hộ giá vàng khi tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ gia tăng sức ép buộc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải thực hiện chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong năm tới.

Dù năm nay vẫn chưa chính thức khép lại, giới đầu tư vàng hoàn toàn có lý do để mở sâm panh sớm. Kim loại quý này đang trên đà kết thúc năm với mức tăng gần 60%, thành tích tốt nhất kể từ năm 1979, đưa vàng trở lại vị thế tài sản vượt trội hiếm thấy trong lịch sử thị trường tài chính hiện đại.

Năm 2025 đánh dấu năm thứ hai liên tiếp vàng vượt trội so với cả cổ phiếu lẫn trái phiếu, đồng thời nối dài chuỗi 10 năm sinh lời tốt hơn trái phiếu. Đà tăng kỷ lục của vàng được thúc đẩy bởi bất ổn địa chính trị kéo dài và những lo ngại ngày càng lớn về xu hướng nới lỏng chính sách tài khóa toàn cầu. Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 50% và cao hơn tới 150% so với ba năm trước. Trong chiến lược phân bổ tài sản cân bằng của Standard Chartered, vàng chiếm khoảng 7%. Ông Rajat Bhattacharya, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Ngân hàng Standard Chartered

Dù phần lớn dự báo cho rằng chu kỳ tăng giá của vàng có thể kéo dài sang năm 2026, song giới phân tích cũng bắt đầu tỏ ra thận trọng hơn với những kỳ vọng quá lạc quan.

Trên thị trường, ngày càng nhiều tổ chức dự báo vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào năm tới. Tuy nhiên, nếu kịch bản này xảy ra, mức tăng tương ứng chỉ khoảng 16%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng bứt phá của năm nay và mức tăng 27% của năm 2024.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, lưu ý rằng giá vàng đã tăng gấp đôi kể từ tháng 2-2024 và tốc độ tăng hiện tại khó duy trì lâu dài. Ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ lên khoảng 4.400 USD/ounce trong năm tới.

Dù vậy, theo ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại tại Bank of America, các chu kỳ tăng của vàng không kết thúc vì giá đã lên cao, mà chỉ khép lại khi những động lực nền tảng từng thúc đẩy thị trường thực sự suy yếu.

Đồng quan điểm, nhiều chuyên gia khác vẫn duy trì sự lạc quan về giá vàng bởi các trụ cột nền tảng của thị trường vàng hầu như không suy chuyển: Lạm phát còn dai dẳng, lãi suất USD được dự báo tiếp tục đi xuống, bất ổn địa chính trị kéo dài, trong khi lực mua từ ngân hàng trung ương và các quỹ ETF vẫn bền bỉ.